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Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren fenomen Kinsey Wolanski, ünlü İngiliz model Demi Rose ile birlikte Bahamalar'da çıplak poz verdi.

26.03.2020 00:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:35

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, koronavirüs salgını nedeniyle kendini Bahamalar'da karantinaya aldı. Wolanski, karantinada ünlü İngiliz manken Demi Rose ile birlikte çıplak poz verdi. Bu poz sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Wolanski'nin Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi

BİLEĞİNİ KIRMIŞTI

Bilindiği üzere ünlü fenomen, tatil sırasında bileğini kırmıştı. Wolanski, "Çok rüzgarlı bir hava vardı ve 6 metre yüksekten düştüm. Bileğim kırıldı" demişti.

Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
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Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Etiketler: Liverpool, Demi Rose, Spor

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi

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