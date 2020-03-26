Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, koronavirüs salgını nedeniyle kendini Bahamalar'da karantinaya aldı. Wolanski, karantinada ünlü İngiliz manken Demi Rose ile birlikte çıplak poz verdi. Bu poz sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Wolanski'nin Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.

BİLEĞİNİ KIRMIŞTI

Bilindiği üzere ünlü fenomen, tatil sırasında bileğini kırmıştı. Wolanski, "Çok rüzgarlı bir hava vardı ve 6 metre yüksekten düştüm. Bileğim kırıldı" demişti.