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Devler Ligi'nde heyecan devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

09.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:30
Devler Ligi'nde heyecan devam edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Yarın oynanacak Valencia - Atalanta ve Leipzig - Tottenham maçlarıyla heyecan start alacak.
Tamamı TSİ 23.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin programı şöyle:
Yarın
Valencia (1) - Atalanta (4)
Leipzig (1) - Tottenham (0)
11 Mart Çarşamba
Liverpool (0) - Atletico Madrid (1)
Paris Saint-Germain (1) - Borussia Dortmund (2)
17 Mart Salı
Juventus (0) - Olympique Lyon (1)
Manchester City (2) - Real Madrid (1)
18 Mart Çarşamba
Bayern Münih (3) - Chelsea (0)
Barcelona (1) - Napoli (1)
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Atalanta, Valencia, Güncel
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