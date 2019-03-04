04 Mart 2019, 11:35
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Devler Ligi'nde Rövanş Zamanı

Devler Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları heyecanı başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları heyecanı başlıyor. Yarın Devler Ligi'inde Borussia Dortmund- Tottenham ve Real Madrid- Ajax müsabakaları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadeleleri, yarın ve çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak. Rövanşlar, 12-13 Mart'ta oynanacak müsabakalar sonucunda tamamlanacak ve çeyrek final biletlerini alan takımlar belli olacak. Yarın, İngiltere deplasmanında 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund evinde Tottenham'ı ağrılarken, Hollanda'dan 2-1'lik zaferle dönen Real Madrid ise Ajax'ı konuk edecek.

İşte Devler Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçların programları:

Yarın

23.00 Borussia Dortmund - Tottenham (0-3)

23.00 Real Madrid - Ajax (2-1)

Çarşamba

23.00 Paris Saint-Germain - Manchester United ( 2-0)

23.00 Porto - Roma (1-2) - İSTANBUL Spor
Kaynak: İHA


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