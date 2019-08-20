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Devlerin düeti!

Arabesk Müziğin iki dev ismi Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun yoğun istek üzerine bir ay içerisinde ikinci kez Harbiye'de sevenleriyle buluşacak.

20.08.2019 12:08 Devlerin düeti!

21 Ağustos'ta sahne alacak olan ikili, en güzel aşk şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirecek.

İLK KEZ AYNI SAHNEDELER!

İlk kez aynı sahneyi paylaşacak olan Deniz Seki ve Rafet El Roman ise 22 Ağustos'ta Harbiye'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sürpriz bir repertuvarla dinleyicilerine seslenecek olan iki sevilen sanatçı, Açıkhava'da adeta müzik ziyafeti yaşatacak.

İKİ EFSANE AYNI SAHNEDE!

Türk Müziği'nin iki önemli değeri Bülent Ersoy ve Selami Şahin 26 Ağustos'ta Harbiye'de sevenleriyle buluşacak. Milyonları peşinden sürüklemiş şarkıların bulunduğu çok özel bir repertuvarla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan iki dev ses, müzik tarihinde iz bırakmış şarkıları ile dinleyicileri dünden bugüne keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Poll Production organizasyonu Demirören Tv medya sponsorluğu ile gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri 21-30 Ağustos tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde.


Rafet El Roman, Deniz Seki, Harbiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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