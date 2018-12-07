Devlet Arazisinde Usulsüz Kurulan 2 Güme Bulundu

07 Aralık 2018 Cuma 09:27



07 Aralık 2018 Cuma 09:27

Kırklareli'nde devlet arazisinde usulsüz olarak kurulan 2 adet güme kaldırıldı.Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze gelen ihbar doğrultusunda yapılan çalışmada devlet arazisinde usulsüz olarak kurulmuş 2 adet güme 'avcı kulübesi' yerinde tespit edilmesinin ardından sökülerek kaldırılmıştır" denildi.Ayrıca kim tarafından kurulduğu henüz bilinmeyen usulsüz gümelerin içine soğuk havalardan korunmak için soba kurulduğu da görüldü. - KIRKLARELİ