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Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca hazırlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

18.10.2019 18:00Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca hazırlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemleri sonucunda oluşan belgelerin düzenlenmesi, gerekli şartlar altında korunmalarının temini, kurum ve kuruluşlar ile şahıs elinde bulunan arşiv belgeleri ve ileride arşiv belgesi haline gelecek belgelerin tespit edilmesi, saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin ayıklanması, imhası ve arşiv belgelerinin Devlet Arşivleri Başkanlığına devrine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Yönetmelikle arşivlerin oluşturulması, korunması, dosyalama işlemleri ve gizliliğinin yanı sıra arşiv belgelerinin dijitalleştirilmesine ilişkin detaylar da belirlendi.
Yeni yönetmelikle 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Devlet Arşivleri, Güncel

Kaynak: AA

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