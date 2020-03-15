Devlet Arşivleri Başkanlığı Kovid-19'a karşı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 30 Mart'a kadar kapatıldı.
15.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:40
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 30 Mart'a kadar kapatıldı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, araştırma salonlarının yarından itibaren 30 Mart'a kadar kapalı tutulacağı belirtildi.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, araştırma salonlarının yarından itibaren 30 Mart'a kadar kapalı tutulacağı belirtildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Devlet Arşivleri, Twitter, Güncel
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