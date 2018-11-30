Devlet Avlağındaki Dolomit Ocağı İçin Kapasite Artırımı Başvurusu

30 Kasım 2018 Cuma 11:30



30 Kasım 2018 Cuma 11:30

İZMİR'in Menderes ilçesinde dolomit ocağı işleten firma, kapasite artırımı için başvuruda bulundu. Proje sahası devlet avlağı içerisinde yer alan ve tarım alanlarının hemen yanı başında bulunan ocak için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Proje sahası aynı zamanda, Bern Sözleşmesi'ne göre, kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden biri olan gece kurbağasının da aralarında yer aldığı 11 canlının yaşam alanı içerisinde bulunuyor. Yine yaşam alanı proje sahasında bulunan bayağı gelincik de Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nca koruma altına alınan türlerden.İzmir'in Menderes ilçesi Çileme Mahallesi Yarımbahçe Mevkisi'nde faaliyette bulunan dolomit ocağı için, firma tarafından kapasite artırımı ve patlatma dizayn değişikliği amacıyla proje hazırlandı. Çileme Mahallesi merkezine 2.7 kilometre uzaklıkta bulunan, pamuk tarlaları, seralar ile tarım arazilerinin de sınırında olan ocak için ÇED süreci başlatıldı. Proje sahası ve ocağın etki alanında 4 familyaya ait 5 amfibi türü saptandı. Tespit edilenlerden olan ve iki yaşamlılar olarak adlandırılan türler arasında yer alan gece kurbağası (bufo viridis), Bern Sözleşmesi'ne göre, kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden biri.Yasaya göre zeytinlik alanlarının 3 kilometre yakınlarında toz çıkaran tesisler kurulamıyor. Proje dosyasında, ocağın bulunduğu sahaya 2.5 kilometre mesafede zeytinlik alanların olduğu, ayrıca orman sahalarının dışında tarım arazilerinin de yine tesise yakın bir mesafede kaldığına dikkat çekildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de verdiği görüş yazısında 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun ile 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, tesisin eser (az) miktarda toz çıkardığını, zeytinlerin vejetatif ve generatif gelişmelerine mani olmayacağını, her iki kanun kapsamında projenin uygun olduğunu, fakat Toprak Koruma Projesi'ne uyulması şartı ile tesisin sakıncalı olmadığını bildirdi.TARIM VE ORMAN ARAZİSİProje dosyasında, kapasite artırımı istenilen tesisin, tarım ve orman arazilerinden oluştuğu, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınacağı taahhüt edildi. Dosyada, proje alanı ve etki alanında 4 familyaya ait 5 amfibi türünün yanı sıra 6 familyaya ait 6 sürüngen türünün saptandı da yer aldı. Saptanan türlerden adi tosbağa (testudo graeca), zarar görebilecek olan türler arasında bulunuyor. Yine ocağın bulunduğu bölgede iri yeşil kertenkele, dikenli keler, köryılan, küpeli yılan gibi sürüngenlerin yaşadığı ve bunların da Bern Sözleşmesi'ne göre kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden olduğu belirtildi.BAKANLIK KORUMA ALTINA ALDIProje dosyasına göre kapasitesi artırılmak istenen sahada yaşayan ve sansargiller familyasından olan bayağı gelincik (mustela nivalis), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı'nın 2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu'nca, koruma altına alındı. Kır kırlangıcı, serçe, tepeli toygar, kukumav, ekin kargası, kuyrukkakan, tarla kirazkuşu gibi canlıların yaşadığı bölgede, tespit edilen türlerden 11 tanesi Bern Sözleşmesi listesine göre kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden.KAPASİTE 700 BİN TONDAN 1300 TONA ÇIKARILACAKKapasite artırımı istenen alanda, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, ÇED dosyasını onaylanması halinde yıllık 700 bin ton olan üretim, 1300 tona çıkacak. Proje dosyasındaki bilgilere göre, 105 bin metrekarelik ormanlık alanda maden işletme ve maden altyapısı için Menderes Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği'nden onay alındı. Şu anda yılda 700 bin ton üretim kapasitesiyle çalışan ocaktan çıkan cevherin yıllık 250 bin tonu boyutlandırılarak beton santraline sevk ediliyor.Dolomit, başta demir-çelik sanayi olmak üzere cam, seramik, boya, gübre, tuğla, çimento ve inşaat sanayilerinde, tarımda toprak ıslahı gibi çok geniş bir alanda kullanılıyor. - İzmir