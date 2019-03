Devlet Bahçeli: Anket Şirketleri Atıp Tutuyor (2)

Kaynak: DHA

'MENDERES TÜREL ANTALYA İÇİN BİR ŞANSTIR' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Isparta mitinginin ardından Antalya 'ya geçti. İlk olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 'i ziyaret eden Bahçeli'yi, Türel ile birlikte AK Parti 'nin Antalya milletvekilleri ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları karşıladı. Bahçeli, buradan ise Cam Piramit'teki geniş katılımlı toplantıya geçti. Cam Piramit'teki programda ilk konuşmayı Menderes Türel yaptı.Türel'in ardından kürsüye çıkan Devlet Bahçeli, Türk milletinin 31 Mart'ta sandık başına gideceğini ve iradesini göstereceğini belirterek, "Türk milletinin vicdanında doğan, tercih ve beklentisiyle oluşan Cumhur İttifakı Antalya'da başarıya ulaşacak ve istikrarın kalıcı hale gelmesine hizmet edecektir. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Gayret bizden, takdir sizlerdendir. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Menderes Türel'dir. Tecrübesiyle, tevazusuyla, azmiyle, çalışkanlığıyla, milli ve ilkeli çizgisiyle Sayın Menderes Türel Antalya için bir şanstır, üstelik emin ve ehil bir şahsiyettir. Sayın Türel'in kazanması Antalya'nın kazanmasıdır" dedi.'31 MART SEÇİMLERİ FARKLILIK ARZ EDİYOR'31 Mart yerel seçimlerinin diğerlerine göre farklılık arz ettiğine dikkat çeken Bahçeli, "Bunlardan ilki 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden sonraki ilk yerel seçimlerin yapılıyor olmasıdır. 16 Nisan halk oylamasından bugüne kadarki siyasi ve sistemsel kazanımlarımızın devam etmesi açısından bu seçimler hayati derecede önemlidir. Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetiminin teşkil ve tezahürü her açıdan tarihi değerdedir. İkincisi ise Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü öncesinde yapılan son yerel seçimler olmasıdır. 2023 yılına nasıl bir siyasi atmosferde gireceğimizi bu seçim tayin edecektir" diye konuştu.'2023 HEDEFLERİMİZ BUNLARI RAHATSIZ EDİYOR'Milletin kararlı duruşunun hainleri deliye çevirdiğini, milli beka hasımlarına şok yaşattığını dile getiren Bahçeli, "Hız kesmediler, ihanet senaryolarına her gün yenisini eklediler. Türkiye 'nin istikrarı bunların kanına dokunuyor. 2023 hedefimiz bunları rahatsız ediyor. Sınır dışı operasyonlarımız bunların ekmeğini kesiyor. Şimdi de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zayıflayıp, tökezlemesini dört gözle bekliyorlar. Tankın önünde eğilmeyen bir milletin zilletin önünde eğilmesini beklemek tam bir şuursuzluk, tam bir ahmaklıktır" dedi.'HENDEK AÇMA PLANLARININ FARKINDAYIZ'Terörizmin ve arkasındaki alçak efendilerinin asıl maksadının Türkiye'yi bölmek olduğunu kaydeden Bahçeli, "Belediyelerimizin içinde hendek açma planlarının farkındayız. Dağdan temizlenen hainlerin Antalya'daki otellere yuvalanmasını, Antalya'nın terörize edilmesini milli güvenlik tehdidi sayıyoruz. Teröristlerin belediyelere doluşmasının Antalya için korkunç gelişmelere sebep olacağını şimdiden görüyoruz. Bu kapsamda kurtarılmış bölge planı yapanları ve topraklarımız üzerinde gözü olanları ifşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. CHP VE İYİ PARTİLİ SEÇMENE SESLENDİKonuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nu sert dille eleştiren Bahçeli, şöyle dedi:"Peki, Kılıçdaroğlu bunu görmüyor mu, bilmiyor mu, duymuyor mu? İP yönetimi melanetin ve karanlığın farkında değil mi? Elbette farkındalar, elbette biliyorlar, bal gibi görüyorlar. Bilerek ve isteyerek PKK 'nın dümen suyuna giriyorlar, Kandil 'in talimatlarına eşlik ediyorlar. Hem Türkiye'yi bir felakete sürüklemekten geri durmuyorlar hem de CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin iradeleri üzerinden Kandil'e piyonluk yapıyorlar. Kılıçdaroğlu, Atatürk 'ün partisi CHP'yi, HDP 'nin kumanda merkezi, Kandil'in ana karargahı haline getirmiştir. Kılıçdaroğlu varken Kandil terör şebekesinin HDP'ye ihtiyacı neredeyse kalmamıştır. CHP ve İP'e oy veren kardeşlerim bu zillete nasıl göz yumacaklar? Bu vebale nasıl ortak olacaklar?"'NEYİN KARŞILIĞINDA HDP'YE BOYUN EĞDİN?'Zillet kafilesinin aynı kirli amaca hizmet eden siyasi partilerin bir araya gelmesiyle varlık bulduğunu söyleyen Bahçeli, "Bunların gayesi Türkiye'yi uçuruma sürüklemektir. Bunların hedefi Türkiye'nin ve Antalya'nın mahvına hizmettir. Bunların amacı kaostur, krizdir, kargaşadır, kavgadır, kutuplaşmadır, karanlıktır. HDP'nin Eş Başkanı açık açık itiraf etmiş ve CHP'nin Ankara ile İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının HDP oylarıyla seçileceğini ve HDP'nin yok sayılamayacağını söylemiştir. Yani 'Seçilirseniz bu bizim sayemizde olacak ve karşılığını da alacağız' demiştir. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; Neyin karşılığında HDP'ye boyun eğdin? Hangi pazarlıkların sonucunda PKK/YPG'ye kucak açtın? HDP istediğini alamadığı takdirde planı nedir? Varmak istediği yer neresidir? Sokakları mı karıştıracaklar, yoksa belediyelerin önüne hendek mi kazacaklar?" diye konuştu.'KILIÇDAROĞLU HAÇLILAR'IN GÖLGESİNE SIĞINMIŞ' Yeni Zelanda 'da camilere yönelik terör saldırısını kınamaktan aciz olanların insanlık adına tek kelime konuşamayacaklarını belirten Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ise Yeni Zelanda'daki terörün İslam dünyasından kaynaklandığını söyleyecek kadar kontrolden çıktığını kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları söyledi:"Sayın Kılıçdaroğlu seni huzursuz eden nedir? Batı'nın kirli ağzı ile siyaset yapacak kadar alçaltan nedir? İslam'ın güvencesi Türk milletidir. Bunu bilmiyor musun? Terör ve İslam'ın yan yana gelmesine çanak tutmak hakarettir, hıyanettir. Kılıçdaroğlu Haçlılar'ın gölgesine sığınmış, vicdanını Batı'ya ipotek ettirmiştir. Ezanımız ıslıklanır, Kılıçdaroğlu'ndan tepki gelmez. Partisinin adayları Fatiha Suresi ile dalga geçer, Kılıçdaroğlu'ndan çıt çıkmaz. Zillet ortakları sözde 'Kürdistan'dan bahseder Kılıçdaroğlu'ndan itiraz yükselmez. Ey Kılıçdaroğlu bunlara tepki göstermeyeceksin de neye tepki göstereceksin? Patatesi, domatesi, soğanı diline doladığın kadar ezanı, vatanı, bayrağı ne zaman sahipleneceksin? Senden ses çıkmıyorsa şimdi kulaklarını buraya çevir ve Antalya'nın verdiği cevapları ibret alarak dinle."Mehmet ÇINAR/ANTALYA,