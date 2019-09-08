Devlet Bahçeli'den, Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde önemli mesaj: Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu sene 738'incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde konuşarak, "Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık, eşantiyondan düşürmedik, hediye almadık. Söğüt bunun tarihi kanıtıdır. Can dediler verdik, kan beklediler döktük, bu toprakları Türk milletinin ebedi yurdu olarak dünyaya sabır ve sebatla tescil ettirdik." ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN NAAŞI TEKRAR ESKİ YERİNE KONULACAK"

Türkiye'yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat'ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz. Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran Operasyonuyla şaşkına dönen hainleri hem topraklarımızdan, hem de Misak-ı Milli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur. Kahraman bir ceddin torunları olarak tam bağımsız yaşamak milli bir vecibedir. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik, inanıyorum ki, aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Bizim Fırat'ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. Türk milleti, tarihin hiçbir devrinde geri adım atmadı. Tehditlere kulak asmadı, zulmü kabullenmedi. İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır. Bu isteklerimizle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz olacaktır. Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa bilsinler ki, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir millete karşı yerle yeksan olmaktan başka kurtuluşları da bulunmayacaktır. Varlığımızın bedelini asırlar içinde pek çok defa ödedik. Gerekirse tekrar ödemeye hazır olduğumuzu, bunu da seve seve yapacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır" dedi.

"BİZ BU VATANI ÇEKİLİŞTEN KAZANMADIK"

Varlığı olan her milletin üzerinde yaşadığı bir vatanı olacağını ifade eden MHP Lideri Bahçeli, "Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, bahşedilmiş, lütfedilmiş, ikram edilmiş toprak parçası demek değildir. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık, eşantiyondan düşürmedik, hediye almadık. Söğüt bunun tarihi kanıtıdır. Can dediler verdik, kan beklediler döktük, bu toprakları Türk milletinin ebedi yurdu olarak dünyaya sabır ve sebatla tescil ettirdik. Bir coğrafyayı vatan yapan, bir mücadeleden ve muhabereden vatan çıkaran sayısız ve birbiriyle eklemlenmiş zincirleme hadiseler silsilesi bulunmaktadır. Vatan bir zaman aralığının, bir tarih anının tesadüfi mahsulü olmayıp; mazisi uzun yıllara yayılmış meşakkatli bir arayışın inançla kökleşmiş mükafatıdır. Türk milleti bu mükafatı bileğinin hakkıyla, inancının haysiyetiyle hak etmiştir. Biliyoruz ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bu kan ise damarlarda asırlardır devinen ve dolaşan yegane kudrettir. Bir toprağa vatan mührünü vuran uğrunda gösterilen fedakarlıklar, ufkunda yükselen şehitlik feragatidir. Çok şükür bu fedakarlık bilinci, bu feragat kültürü büyük Türk milletinde fazlasıyla merbut ve mevcuttur. Geride kalan onca yüzyıl sahip olunan vatanın stratejik önemine uygun olarak kendi jeopolitiğini ve beşeri zenginliğini geliştirmiştir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Cumhuriyetimize köklü bir maddi ve manevi veraset olarak intikal etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu coğrafyasındaki stratejik var olma mücadelesinin tarihi mirasını devralmıştır. Çoğunluğu Anadolu'da, bir bölümü Trakya'da bulunan bugünkü sınırlarımızı esas alarak Türk milletine dayalı milli ve üniter bir devlet yapılanması vazgeçilmez bir öncelik olarak kabul edilmiştir" dedi.

"BU VATANDA MİSAFİR DEĞİLİZ"

Bu vatanda misafir olmadığımızı kaydeden Bahçeli, "Şu gerçeği bilhassa vurgulamalıyım ki, biz bu vatanda misafir değiliz, sığınmacı değiliz, gelip geçici değiliz, yolcu değiliz. Ne çizilecek sınırımız vardır, ne verilecek toprağımız. Ne vazgeçecek insanımız vardır, ne bölünecek milletimiz. Ne yıkılacak devletimiz vardır, ne de heba edilecek bağımsızlığımız. Vatanı korumak, vatan kurmak, vatan kurtarmak kadar şerefli bir görevdir. Bu itibarla Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir. İndirmeye çalışanlar ağır sonuçlarına katlanacaklardır. Türk vatanında gözü olanlar, Türk milleti üzerinde hesap yapanlar unutmasınlar ki, Ertuğrul Gazi ahlakı heybetle ve heyecanla ayaktadır. Terör örgütlerini kullanarak zehir saçanlara, fütuhat mirasının rövanşını alabilmek için zulmü rehber edenlere Bizans çetelerinin pespaye durumunu, İzmir'de denize dökülen müstevlilerin kepaze hallerini hatırlatmak isterim. Türk milleti birdir, devletiyle bütünleşmiştir. Bizi bölemeyecekler, tarihi varlığımıza kast edemeyecekler. Gerekirse hepimiz şehit oluruz, ama bu vatanı asla teslim etmeyiz" ifadelerini kullandı.