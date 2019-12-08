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Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi!

Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılan Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş ile ilgili bir fotoğrafın neden oylamada yer almadığını sordu. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.

08.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı. Bahçeli, kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.

MEHMETÇİK FOTOĞRAFINI OYLADI

Haber kategorisinde MHP Lideri Bahçeli'nin oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı oldu.

MİLLİLERİN ASKER SELAMINI BEĞENDİ

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Bahçeli, Mersin açıklarındaki dalışıyla dünya rekorunu kazanan ve su altında asker selamı veren Şahika Encümen'i fotoğraflayan Şebnem Coşkun'un çalışması için oy kullandı. Sıkı bir taraftarı olan Bahçeli, oylamada siyah-beyazlılara ait fotoğraf göremeyince esprili şekilde niye Beşiktaş'ın fotoğrafının olmadığını sordu. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.

HER YIL KATILIYOR

Bahçeli, oylama sonrasında "Anadolu Ajansının her yıl düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışması olayların değerlendirilmesi, kültür hayatımızın zenginleşmesi açısından önemlidir. Her yıl katılmaktayım bazı yıllarda da birincilik almaktayım. Bunda da umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi!

Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı, Beşiktaş, MHP, Politika, Spor


HABER YORUMLARI (9)
BLACK SWORD:Ahirette nsl hesap verecen burda işin iyi bekçi!
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BLACK SWORD:Mesela ben ermeni olsam, soyumdan gocunmam!
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4545:Sarayda korkuluk veya trabzan olmakta maharet iş!
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12345:Şu an inali ile birlikte siyasetin yüz aklarısınız! (!)
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TİM0135:Ülke uçuyor. Sağlıkta, eğitimde, ekonomide,yüksek yaşam standartlarında Baltık ülkelerini bile geçtik. Sağol klasik arabacı reyiz(!)
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MMM:AA bile tutarsız biri olduğunu görmüş halbuki istanbul seçimlerinde bayağı bir savunmuştun sen pisküvitini ye bu işler senden geçmiş
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TİM0135:Biri dinle biri de şovenizm milliyetçiliği ile uyutuyor!
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Muhalefet olacağına sen magazinci ol bahçıvan!
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SON İSTASYON:Satılık saray bahçesi!
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