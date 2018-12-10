10 Aralık 2018 Pazartesi 16:48



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:48

- Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın adaylığına destek: "İstanbul'da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır"ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için "İstanbul'da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te basın mensuplarına gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ın İstanbul adaylığına yönelik "Aday belirleme anlayışına egemen olan parti AK Parti'dir. Göstereceği aday kabul edilir. Binali Bey önemli bir isimdir. Binali Bey aday olursa başımın üzerine yeri vardır" ifadesini kullandı.Yıldırım'ın aday olması için TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmalarla ilgili ise Bahçeli, "Binali Bey'i aday olması istifa etmesi gerekir mi, gerekmez mi böyle bir tartışmaya sokmamak gerekir. Seçildiği gün Meclis Başkanlığı'ndan ayrılmış olur" diye konuştu.Fenerbahçe'nin düşme hattında bulunması ile ilgili ise Bahçeli,"Fenerbahçede 1907 ruhu vardın herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi" yorumunu yaptı.Bahçeli'nin Cumhur ittifakının aday belirleme çalışmaları ile ilgili ise, "AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP'nin aday çıkarmayacağız büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor. Düşüncemiz vardır CHP, HDP işçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz" değerlendirmesini yaptı.Memleketi olan Osmaniye'nin durumuna yönelik ise Bahçeli, "Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var" dedi.1 Nisan günü Cumhur İttifakının çok güçlü bir şekilde uyanacağını vurgulayan Bahçeli,Erzurum ve Denizli'de aday göstermemeleri ile ilgili ise şunları söyledi: "Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran'da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakı'yla bağdaşmaz adayların seçimidir. Denizli'de de böyledir."Öğrenci andı ve af yasası ile ilgili ise Bahçeli'nin ifadeleri şöyle oldu: "Ne andımızdan vazgeçeriz ne de cezaevlerinin tıka basa olduğu noktada herhangi tasarruftan vazgeçmeyiz ama gerçekçi olmamız lazım 50 milletvekilimiz var. AK Parti yaklaşım ortaya koysa." AUO-BC -