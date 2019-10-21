Haberler » Politika » MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kalesi'nden düşerek vefat eden oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a taziyede bulundu.

21.10.2019 16:13MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

Genel Başkan Devlet Bahçeli, oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden Semih Yalçın'ın acısını paylaşarak taziye dileklerini iletti.

BERABER DUA ETTİLER

Yalçın'ın genel merkez binasındaki makam odasında gerçekleşen taziye ziyaretinde Bahçeli, Turan İlteber Yalçın için dua etti. Bahçeli'nin özel kalem müdürü Twitter hesabından taziye fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendinin, acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur mekanını cennet eylesin" mesajını yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, hayatını kaybetti.

Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan saat 02.00 sıralarında iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye de sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler surların yaklaşık 70 metre aşağısındaki kayalıklar üzerinde iki gencin hareketsiz halde bulunduğunu gördü. Kaleden güçlükle aşağı inen ilk yardım ekipleri gençlerden birinin ağır yaralı olduğunu, diğerinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı genç bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu ortaya çıktı.

MHPMHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti

MHPMHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

Oğlunun ölüm haberini alan Semih Yalçın adeta yıkıldıOğlunun ölüm haberini alan Semih Yalçın adeta yıkıldı


Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:13 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye
16:07 "Kayseri bereketli bir gün yaşadı"
15:30 ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
15:08 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Açıklaması
14:40 Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü
14:36 Barış Pınarı Harekatına Kilis'ten tam destek
21.10.2019 16:26:13