Devlet Bahçeli'den Sezai Temelli Tepkisi: "Bu Beyanat Alçaklıktır, Bu Yorum Ahlaksızlıktır"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Kürtleri yok sayarak siyaset yapılamaz' açıklamasını eleştirdi. Bahçeli, "Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenleri kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası göstermek, PKK ile eşitlemek vatan hainliğidir" dedi.Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Kürsüye çıkarak miting alanını dolduran kalabalığa hitap eden Bahçeli "Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş, çağlıyor. Albayrağa bürünmüş, pırıl pırıl parlıyor. 7 Ağustos 2016'dan tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı'da milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz" diye konuştu.İstanbul'un sıradan bir şehir olmadığını söyleyen Bahçeli, "İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir. Dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Beşeriyetin gözü İstanbul'un üzerindedir. Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir. Masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır. İstanbul Kudüs'ün kardeşi, Kerkük'ün kaderidir. Hicaz çöllerinden Asya steplerine kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse Türkiyemiz gider, tarihimiz sükut eder, milli ümitler söner. Bu siper zillete teslim olursa nice miras ve emanetleri körelir. İstanbul Cumhur'un irfanı, istiklal meşalesidir. İstanbul Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir" şeklinde konuştu."Vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız""İstanbul'da atılacak bir adımın yankısı Avrupa'dan Asya'ya kadar her yerden hissedilecektir. Cumhur İttifakı olarak bunun bilincindeyiz" diyen Bahçeli, "Tarihi görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Zalimler boş durmuyorlar. Hainler boşa zaman geçirmiyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda'da iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi. Alçak teröristler 630 yıl öncesi Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. Barbar haçlılar 330 yıl öncesi Viyana kuşatmasının öfkesini taşıyorlardı. Karşımızdaki düşmanlar fethedilen İstanbul'u hala akıllarından çıkarmamışlardı. Yeni Zelanda'da Müslümanları şehit eden canilerden birisi Türk milletine açıkça diyor ki; 'boğazın batı yakasından herhangi bir yerde yaşamayı denerseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolise gelip cami ve minareleri yaparız. Ayasofya minarelerden kurtulacak.' Şu anda boğazın batı yakasındayız. Avrupa kıtasındayız. İşte buradayız Yenikapı'dayız. Ey katiller gelin de görelim, gelin de dedelerimiz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinopolis diye bir yer yoktur, Kürdistan diye bir yer de asla olmayacaktır. İstanbul Müslüman Türk milletinin namus timsalidir. Hiçbir emel bu aziz kentimize musallat olmaya cesaret edemeyecektir. Camilerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız, ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız" dedi."Milli bekayı duyunca yüzü asılanlar ülkemizi hedef alan tehditlerin kalıntılarıdır"Birlik beraberliğin ülke için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bahçeli, "Milli bekayı duyunca yüzü asılanlar ülkemizi hedef alan tehditlerin kalıntılarıdır. Zalimlerin hedefi Türkiye'dir, Türk milletidir. Hedefteki şehir ise İstanbuldur. Dün böyleydi, bugünün gerçeği de budur. Zaman değişir, aktörler farklılaşsa da tehdit aynıdır, hesap aynıdır, komplo aynıdır. PKK, PYD, YPG, FETÖ'nün kanlı tetikçiler olarak seçilmesi vahşetin küresel elebaşlarına nüfuz etmiş Türk ve İslam düşmanlığının yegane sebeplerinden biridir. Türkiyeyi yıkmak istiyorlar yıktırmayacağız. Bir olacağız tek yürek halinde Türk milletinin gücünü dosta düşmana göstereceğiz. Şer ve zillet emellere sesleniyorum. Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın. Hesap hatasının bedelini Malazgirt'te Mohaç'ta ödediniz. Hevesiniz boşuna çabanız beyhudedir. İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır" dedi."Zillet ittifakı kavga ve dağınıklıktır, çatışmadır, çürüme ve çözülmedir"31 Mart Yerel seçimlerinin İstanbul'un kader seçimi olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, "15 Temmuz'da zulüm dolu gece yaşamıştık. FETÖ işgal teşebbüsünü 251 kahramanımızı şehadetiyle, gazilerimizin fedakarlıklarıyla engellemiştik. Milli bekamız neredeyse imha olacaktı. Türk millet az kalsın birbirine düşecekti. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu. 7 Ağustos'ta yapılan mitingde Cumhur İttifakı ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye'nin önü açıldı. Belirsizlikleri, koyu sisi dağıtıldı. Türkiye düşmanlarına karşı müstesna bir iradeyle çok sağlam bir cephe kuruldu. Ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik. Beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik. Bütün kısır çekişmeleri geride bıraktık. 15 Temmuz Türkiye'nin miladıydı yeniden doğumuydu. Böyle inandık bu kararla hareket ettik. Terör örgütlerine, emperyalist odaklara, döviz çetelerine karşı el ele verdik. Güç birliği yaptık. Suriye yanıyordu, Irak ağır sorunlara mahkumdu. Balkanlar bunalımdaydı. Deniz ve kara sınırlarımız baskılara maruzdu. ABD etrafımızı mayınlıyor, AB içimizi karıştırıyordu. Ayrı düşemezdik, hesabi davranamazdık. Türkiye'yi heba edemezdik. Önce ülkem ve milletim konu vatansa milletse nefsimize tutsak olamazdık. Az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık. İman varsa imkan var dedik. Tehditleri gördük yeni bir hükümet sistemine ihtiyaç olduğuna karar verdik. Hamdolsun 259 gün önce resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sağlandı. Cumhur İttifakı 274 gün önce yapılan seçimlerden başarı ile çıktı. 31 Mart'ta yeni hükümet sistemi ile çatışmayacak, çelişki yaşamayacak yerel yönetimleri teşkili beka düzeyinde önemlidir. Türkiye'nin yaşamış olduğu karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimleri milli iradenin tercih ve desteği ile kazasız belasız temin edilmelidir. 31 Mart seçimi bu açıdan beka seçimidir. İstanbul için kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara asla izin verilmemelidir. İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, FETÖ'ye müsamaha yoktur. İstanbul'da sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına müsaade verilmemelidir. Zillet ittifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Zillet ittifakı kavga ve dağınıklıktır, çatışmadır, çürüme ve çözülmedir, Cumhur İttifakı birlik ve beraberliktir" ifadelerini kullandı."Kürt kökenleri kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası göstermek, PKK ile eşitlemek vatan hainliğidir"HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Kürtleri yok sayarak siyaset yapılamaz' açıklamasını eleştiren Devlet Bahçeli, "HDP eş başkanı diyor ki Ekrem İmamoğlu seçilmişse kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyu ile seçilmiştir. Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası göstermek, PKK ile eşitlemek vatan hainliğidir. Hakkari neyse Yozgat odur. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz hiç kimsenin tasallutuna giremez, hele hele terörün yedeğindeki partiye teslim olamaz. Bu bayrak benim diyen herkes büyük Türk milletinin eşit parçasıdır. Kökeni, mezhebi, dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı milli birliğimizin bir değeridir. Kimse 3 milyon Kürt kardeşim üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. İstanbul ehline emanet edilmelidir. İstanbul tecrübeyle, birikimle, olgunlukla, sağduyu ile gelecek 5 yılda hazırlanmalıdır. Bunu başaracak isim Sayın Binali Yıldırımdır. Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda muhterem bir yeri bulunan Sayın Binali Yıldırım İstanbul'un şehremini olmaya layıktır" diye konuştu."Helalleşme arzusu taşıdığım İP'ye ey oy veren kardeşlerim gelin Cumhur İttifakı'nın milli mücadelesine destek verin"Eski MHP'lilere seslenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu varsın şehir şehir gezip dedikodu yaysın. Olmayan milliyetçiliğini ispata çalışsın. O konuşacak Cumhur İttifakı yapacaktır. O yalan söyleyecek Cumhur İttifakı hakikati konuşacaktır. CHP'ye oy veren kardeşlerimize sesleniyorum. Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım. Helalleşme arzusu taşıdığım İP'ye oy veren kardeşlerim gelin Cumhur İttifakı'nın milli mücadelesine destek verin. Kürt kökenli kardeşlerim, emin olun sizleri bizim kadar seven olmaz, gelin siz de bu yürüyüşe katılın, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katın. Birlikte Türkiye'yiz" dedi. - İSTANBUL