MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok. Seçildikten sonra istifa edebilir. Binali Yıldırım aday olursa başımızın üstünde yeri var" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin soruları ise cebinden çıkardığı, 'x+y=z' formülünün yazılı olduğu kağıdı göstererek yanıtladı.

"BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ın İstanbul adaylığına yönelik, "Aday belirleme anlayışına egemen olan parti AK Parti'dir. Göstereceği aday kabul edilir. Binali Bey önemli bir isimdir. Binali Bey aday olursa başımın üzerinde yeri vardır" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın aday olması için TBMM Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmalarla ilgili ise Bahçeli, "Binali Beyi aday olması istifa etmesi gerekir mi, gerekmez mi böyle bir tartışmaya sokmamak gerekir. Seçildiği gün Meclis Başkanlığından ayrılmış olur" diye konuştu.

"CHP ve HDP ADAY ÇIKARIRSA..."

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın aday belirleme çalışmaları ile ilgili ise "AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP'nin aday çıkarmayacağı büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor. Düşüncemiz vardır CHP, HDP, İşçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz" değerlendirmesini yaptı.

BAHÇELİ, CEBİNDEN "X+Y=Z" FORMÜLÜNÜ ÇIKARDI

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin soruları, cebinden çıkardığı, 'x+y=z' formülünün yazılı olduğu kağıdı göstererek yanıtladı. Bahçeli, açıklamasında ""31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı'nı alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz: AK Parti'nin 24 Haziran'da aldığı oy X, MHP'nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani Cumhur İttifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet İttifakını yenecektir. Yani; biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak Zillet İttifakı'nın oyununu bozacağız." dedi.