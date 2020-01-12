Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır

Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstişare Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"EMPERYALİST HUSUMETİN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR"

Emperyalist ülkelerin bir asrı aşan süredir Ortadoğu havzasını birbirine düşürmek istediğini ifade eden Bahçeli, "İhanetlerin kurgulanması bundadır. On yıllardır ağlarını ören emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır. Irak, İran, Suriye ve Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı duymak ve destek vermek Türk dış politikasının temeli olmalıdır. Muhalefet yapmayı Türkiye'ye muhaliflikle ve yabancılar muhbirlikle karıştıranların rotalarını kaybettiği ortadadır. 'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da' diyenler tarih ve coğrafya cahilleridir" ifadelerini kullandı.

"KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI BARBARLIKTIR"

Kasım Süleymani suikastını değerlendiren Bahçeli, "Bir ülke suçlu gördüğü devlet görevlisine saldırırsa adalet ve hukuk rafa kalkar. Orman kanunları geçerli olur. Bu ilkesel ve insan hakları kırılmasıdır. Süleymani madem suçluydu bir suçlunun nasıl yargılanacağını temel hukuk bilgisine sahip herkesin bildiği bir husustur. Ölmesi gerek demek eşkıyalıktır, barbarlığın ta kendisidir" şeklinde konuştu.

"SUÇLU ARIYORSA PENSİLVANYA'YA BAKSIN"

Trump'ın Kasım Süleymani suikastına ilişkin sözlerini eleştiren Bahçeli, "Trump'ın, 'Süleymani'yi savaşları önlemek için öldürdük' itirafı, yerleşik insani değerlere meydan okumadır. Türkiye'nin bu süreçte öncü girişimleriyle gerginliğin azaltılmasına destek vermesi takdire şayandır. ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa Pensilvanya'ya bakmalıdır.FETÖ'cülük suç, örgüt elebaşı Gülen suçlu değilse, bu durumda suç ve suçlunun tanımı nasıl yapılacaktır? 251 vatandaşımızın şehadetinden sorumlu caninin korunması hangi değere sığar" diye konuştu.

İRAN'DA DÜŞÜRÜLEN UÇAK AÇIKLAMASI

İran'da 176 kişinin ölümüne sebep olan uçağın düşürülmesine ilişkin konuşan Bahçeli, "İran'da bir uçağı düşürüp "pardon" demek vicdan ve akıl tutulmasıdır. Bunun sorumluları hesap vermelidir. İran-ABD geriliminin denetimli tırmanıp, kontrollü düşürülmesi komplo teorisyenlerine bol bol malzeme vermektedir. Büyük sorunlarla boğuşan Ortadoğu'nun yeni bir krizin içine sürüklenmesi çok ciddi badirelere yol açacaktır. Görünen o ki ABD Irak'ta seri cinayetlerine devam edecektir. Türk milleti emperyalizme direnecektir" dedi.

LİBYA KONUSUNDA "CHP" ELEŞTİRİSİ

Libya'daki ateşkesin çok değerli olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye ve Rusya'nın girişimi Libya'da sağlanan ateşkes çok ama çok önemlidir. Libya'da Hafter ile saf tutanlar Suriye'de Esad'a yanaşırlar, Mısır'da Sisi'ci olurlar. Milli ve yerli olmazlar. Bu CHP Türkiye'nin yararına ne varsa karşısında hizalanan odaktır.