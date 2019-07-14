Devlet Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı

Kastamonu'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,1 yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirenlere tepki gösterdi. Bahçeli, FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı vererek "Sistem ülkemizin gelecek umududur. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ ile irtibatları vardır" ifadeleri kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

FETÖ İLE MÜCADELE

''Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist kadro millet ve devlete silah doğrultmuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyorum. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı. 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi. İhanet imanı geçemedi. 1 dolarlık ederi olan namussuzlar Türk milletinin haşmeti karşısında kaçacak delik aradılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Maruz kaldığımız tehlike henüz geçmedi. Bu konuda ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırı olan FETÖ'cülerin korunması olamaz. FETÖ'nün kripto damarları nereye uzanırsa uzansın kesip atılmalıdır."

REVİZYON TARTIŞMALARI

"Yeni sistem bir yılını henüz doldurdu. Aksamalar olması gayet normal. Amaç bu aksamaların bir an önce giderilmesi noktasında adımlar atılmasına kitlenmek olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak, milli iradeye karşı olmaktır. Bu tartışma, Türkiye'nin gücünü azaltır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır. Sistem ülkemizin gelecek umududur. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ ile irtibatları vardır. PKK ile güdümlü zihniyetlerdir.''