14.06.2019 20:00
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Devlet Bahçeli İstanbul'da

Devlet Bahçeli İstanbul

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla İstanbul'a geldiİstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı.

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla İstanbul'a geldi
İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı. Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bahçeli'yi burada İstanbul milletvekilleri ve il yöneticileri karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul il binasında partililerle yapacağı toplantının ardından özel bir TV kanalında programa konuk olacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
MHP, Devlet Bahçeli, İstanbul, Güncel

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