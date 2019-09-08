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Devlet Bahçeli kahve içmeden Eskişehir'den ayrılmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uğradığı restoranda çok sevdiğini belirttiği kahveyi içmeden Eskişehir'den ayrılmadı.

08.09.2019 19:37 Devlet Bahçeli kahve içmeden Eskişehir'den ayrılmadı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uğradığı restoranda çok sevdiğini belirttiği kahveyi içmeden Eskişehir'den ayrılmadı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu sene 738'incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak üzere sabah saatlerinde Bilecik'e geldi. Buradaki programın sona ermesinin ardından Eskişehir'e geçen Devlet Bahçeli, Ayten Usta Gurme Restoran'a gelerek Türk kahvesi içti. Yanına gelen basın mensuplarıyla konuşan Devlet Bahçeli, gündeme dair konular hakkında gazetecilere bilgiler verdi. Restorandaki müşteriler ise MHP liderine büyük ilgi gösterdi. Ailelerle ve çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Bahçeli, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Eskişehir'den ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Eskişehir, MHP, Yaşam

Kaynak: İHA

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