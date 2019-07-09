Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

Partisinin grup toplantısında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini yapan kalır, yapamayan gider." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türk milleti üzerinde yaşadığı aziz vatana tutunarak geleceğin yol haritasını çizmişti. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'ndan bugüne kadar devlet ve millet hayatını düzlüğe çıkarmanın gayreti içindeyiz. Hükümran mazimize hasretiz bunun hasretini kuruyoruz. Hükmedilen değil hükmeden, istikamet verilen değil istikamet veren ülke olmanın hedefi ile mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bizim meselemiz arayışların hiç bitmeyişi. Sözde reformcu nazırlar arasında bitmeyen kavgalar, emperyalist ülkelerin komploları devlet ve millet hayatını rehin almıştır. Tarihten ibret aldığını söyleyenlere sormak isterim ki, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?

BEKA VURGUSU

İç bütünlük sağlanamayınca dış etkiler sonuç vermiş, Osmanlı İmparatorluğu sakin limana bir türlü yanaşamamıştır. Tanzimat, Islahat, Meşruiyet ve Cumhuriyet Türk milletinin var oluş mücadelesinin karar duraklarıdır. Bir devleti pansuman tedbirlerle hayatta tutmaya çalışmak boşa gayrettir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Tarihten çıkardığımız derslerle önümüze bakmazsak, geçmiştekinden daha ağır sonuçlar çıkacaktır. Başka başkentlerin büyüsüne kapılarak Türk tarihinin çekim alanından koparsak, derin uçurumların açıldığını görmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. Türk milletinin öncelikli hedefi milli bekasını korumak olmalıdır.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün habis sonuçlarıyla hala meşgulüz. Dipsiz kuyuları kapatma mücadelesindeyiz. İzmir'in Yunan işgalinden 97 yıl, İstanbul'un işgalinden 96 yıl sonra Türkiye kabusa mahkum olacaktır.

Artan beka sorunları, ülkemizin muhatap kaldığı tehditler, 15 Temmuz darbe girişimi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçirilmiştir. Aziz milletimiz yüzde 51'le evet demiş, bu yeni sistemi kabul etmiştir. Ülkemiz yeni bir sürece girmiştir. Türkiye'nin çok nazik döneminde ortaya çıkan Cumhur İttifakı sadece seçim ittifakı değildir. Türkiye'ye karşı düşmanca müdahaleler karşısında milli ve ahlaki bir duruştur. Cumhur İttifakı'nın üzerinde yükseldiği zemin 7 Ağustos Yenikapı dirilişidir. Günlük siyasi hesaplar kenara itilmiştir. Ortak akıl devreye girmiştir. Yeni bir hükümet sistemini mecburi kılmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Türkiye'nin bölgesinde bileği bükülmez bir güç haline gelmesi konusunda, Cumhur İttifakı 2023 hedeflerine kilitlenmiştir. Hedefimiz kızıl elmadır. 16 Nisan halkoylamasının güven testi 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine Cumhur İttifakı mührünü vurmuştur. Sayın Erdoğan yüzde 52 oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilirken, Cumhur İttifakı da yüzde 53'le siyasal ve sayısal çoğunluğu elde etmiştir.

Parlamenter sistemde hükümet kurma sürecinde yaşanan gerginliklerinin hiçbiri olmamıştır. Ülke gündemine odaklanmıştır. Tanzimat'tan bugüne geçen sürede tarihimize ve kültürümüze en uygun hükümet modeline intikal sağlanmıştır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2023'ün emniyetli ana kulvarıdır. Geride kalan 1 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmuş, uyum ve uygulama süreci kazasız belasız mesafe almıştır. Biz karanlığı gördük bunu dert ettik, sonrada bir mum yakıp etrafı aydınlattık.

Türk milleti aradığı sistemi cevherde bulup çıkarmasını bilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hükümet krizleri yoktur, koalisyon çatlakları yok, güvenoyu virajları, vesayet ağları görülemeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin önünü açmıştır. Milli güvenliğimizle ilgili atik kararların alınmasını kolaylaştırmıştır. Yeni hükümet sistemiyle kalıcı siyasi istikrarın kilidi açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla oturması, emekleme döneminden çıkarak olgunlaşma aşamasına geçmesi ana hedefimizdir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

CHP'ye göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu; biliyor ve inanıyorsan bize Cumhuriyet tarihinde tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı söylesin. Devlet demek hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Her devlet ve siyaset adamı hukuka uymakla mükelleftir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet hayatında fiili uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir.

Bugün hayat ve siyaset verileri ışında diyebilir ki, mutlak tarafsızlık eşyanın tabiatıyla ters düşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıvranması, keyfinin kaçması amaçsız ve çaresiz siyaset hastalığıdır. Millet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sevmiştir. Bor'un pazarı çoktan bitmiştir. Aklıyla dili arasına kara kedi girdiğinden zor durumlara düşmektedir.

Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi çapını genişletip, hıyarım var diyenin tuz alıp koşmasından ürkmüştür. İstanbul'da sorulan soruyu şu ilginç cevabı veren CHP Genel Başkanı'dır. "Eski sisteme dönmesiyle ilgili talebimiz olmadı, zaten biz de şikayetçiydik". Gül gibi geçinip gidiyordun. CHP Genel Başkanı şafak vakti başka, karanlıkta başka konuşmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum. iki ileri bir geri gide gide ya bir uçurumdan kendisini boşluğa bırakacak ya da dolandığı iple bir mağarada başını yiyecektir. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor.

Genel Başkan'dan rol kapmak için fırsat gözleyen İBB Başkanı da boş zamanlarda makamına uğrarken, diğer zamanlarda vazife olmayan işlerle uğraşmaktadır. Dilinin altındaki baklayı çıkarmış; "Yarınlarda siyasetlerde başka alanlarda başarı elde edebilir miyim, İstanbul'daki başarımdır". Bu toplumda, bu millette küslük, dargınlık olmadığı için barış sözleri tehlikelidir. Şeytani bir üsluptur. Yeni sistem olmuştur, yeni sistemin stratejisi Türk milletinin tamamını kucaklayacaktır. CHP'nin takoz hedefleri ters tepecektir.

15 Temmuz bir milattı. Biz Tanzimat Dönemi hatalarına düşemezdik. Tehditlere sırtımızı dönemezdik. Milli bekamıza pusu kuran alçaklarla mücadele etmekten korkamazdık. Kendi içimizde bir olmazsak bölünüp parçalanmamız kesindir. CHP, HDP, İP siyasi üçüzün günleri iftira ile pekişir görüyoruz. Alan almış, satan satmış kimin kimi Meclis'e soktuğu alenileşmiştir. Birbirilerini tam bulmuşlar gibi yuvarlana yuvarlana küflü kapağıyla buluşmuştur.

MHP ve Cumhur İttifakı kahramanlığın ilelebet dalgalanması konusunda son ferdine kadar sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılını heyecanla kutluyorum.

ERGENEKON DAVASI

Türkiye sistem tartışmalarını uzlaşmayla bağlamış, seçim süreçlerini huzurla tamamlamıştır. MHP bu süreçte Cumhur İttifakı'nın varlığını müdafaa için demokrasi mücadelesini sürdürecektir. Ergenekon Davası'nda mahkeme tüm sanıklar için beraat kararı vermiştir. Darbe hazırlığı yapan, darbeye niyetlenen kim varsa haklarında tüm cezai tahkikatın yapılması mecburidir. Ergenekon Davası'nın ilerleyen safhalarında görülmüştür ki TSK üzerinde hain planlar yapılmıştır. FETÖ'cülerin yargı ve hukuk alanındaki ihanetleri hazin mahkumiyetlere neden olmuştur. FETÖ'cü alçaklar şerefli Türk askerine kara çalmak için adeta saldırıya geçmiştir. Bu dönem geride kalmıştır. Hiçbir kurum ve kuruluş milli iradenin üstünde değildir.

MERKEZ BANKASI KARARI

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların kaos bekçilerinin ortaya çıktıkları görülmektedir. Bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini yapan kalır, yapamayan gider. Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp, ekonomide felaket tellallığı yapanlar utanmazlığını kaybetmişlerdir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı başka bir şey, başkanının görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir. Enflasyonla mücadele tekliyorsa, banka kendini gözden geçirmek zorundadır.