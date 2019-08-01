Devlet Bahçeli'nin "MHP'ye geri dönün" çağrısına Meral Akşener cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, İYİ Partiye geçen MHP'lileri tekrar partisine çağırmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çağrıya sosyal medya hesabından cevap verdi.

"YİNE NE DEDİN BU ARKADAŞA?"

Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin konuşmasını alıntılayarak sosyal medya hesabından, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu açıklamasına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise beğendiklerini ifade etti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır." ifadelerini kullanmıştı.