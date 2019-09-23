Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin saat 10:00 sıralarında makamında rahatsızlandığı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı haberleri Başkent Ankara'ya bomba gibi düştü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın MHP liderinin son durumuna ilişkin bir açıklama yaparak "Beyin kanaması ya da kalp sorunu yoktur! Şu an dinleniyor..." dedi. Bu açıklamadan bir süre sonra Bahçeli'nin özel kalem müdürü "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır." açıklaması yaptı.

Ankara'ya bomba gibi düşen bu iddia üzerine MHP liderinin sağlık durumunu öğrenmek için çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili hastaneye geldi. MHP'den resmi açıklama ise saatler sonra geldi.

İLK AÇIKLAMA SEMİH YALÇIN'DAN GELDİ

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde yaptığı açıklamada endişelerin yersiz olduğunu söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

Beyin kanaması iddialarını yalanlayan Yalçın, MHP liderinin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Sosyal medyada bazı söylentiler var. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir sorunu yoktur. Sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumdadır. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacaktır. Sayın genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır" Yalçın, basın mensuplarının "Midesi neden bulanmıştır?" sorusu üzerine, "Tetkikler sonucu hekimlerimiz ifade edecektir. Tetkiklerin çoğu yapıldı. Hiçbir şeyi yok, herhangi bir problem yok" diye konuştu.

Semih Yalçın'ın açıklamasının ardından Bahçeli'nin rahatsızlığına ilişkin bir açıklama daha geldi.

İKİNCİ AÇIKLAMAYI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadesini kullandı.

MAKAMINDA RAHATSIZLANDI

Peş peşe yapılan açıklamalar sonrası ise, Devlet Bahçeli'nin sabah saatlerinde partideki makamına gittiği saat 10.00 sıralarında da bir rahatsızlık hissedince Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Önümüzdeki saatlerde ise doktorların açıklama yapması bekleniyor.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.