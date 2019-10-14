Devlet Bahçeli parti genel merkezine geldi

Üst solunum rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezindeki mesaisine başladı.

Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 gün süren tedavi ve istirahatin ardından parti genel merkezine geldi. MHP lideri Bahçeli'yi, parti genel merkezi önünde çok sayıda partili karşılarken, Bahçeli, bozkurt selamı ile partilileri selamladıktan sonra makam odasına çıktı. Diğer yandan, Bahçeli'nin sakallı hali ise ilk kez görüntülendi.

(Fatih Erdoğan - Mevlüt Hasgül - Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA