14.06.2019 19:05
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Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı

Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Karşılamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İstanbul ve çeşitli illerden yöneticiler ve partililer katıldı. Bahçeli, kendisini karşılayan partililer ile tek tek selamlaşarak el sıkıştı. Bahçeli, karşılamanın ardından ziyaret edeceği İstanbul İl Teşkilatına hareket etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
MHP, İstanbul, Çamlıca, Devlet Bahçeli, Politika

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