20 Kasım 2018, 21:14
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Roma - Real Madrid Maçına Davet Edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına davet edildi.

Tüm dünyada merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Roma- Real Madrid maçına, MHP Başkanı Devlet Bahçeli de davet edildi.

CENGİZ ÜNDER'İN TAKIMINDAN ÖZEL DAVET

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

NADAL VE BANDERAS DA DAVETLİ

Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi.

Real Madrid,Devlet Bahçeli,Roma
20 Kasım 2018 Salı 21:14



YORUMLAR (13)
KURT: Bunu bilmeyecek ne var....roma işareti kurt
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MEHMET: Romada belediye seçimleri var ondandır.
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WOLF: itibar nedir işte itibar budur.
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SAMSUN DAVUD: Maçın sonuna kadar Roma hangisi Real Madrid hangisi anca anlar
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KADİR: Çekimser kal
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