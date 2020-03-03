Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlamaya başladı

Tanzanya Devlet Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli'nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad'la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.

VAKA SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Afrika kıtasında Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, Mısır ve Nijerya'nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas'a da Covid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti. Covid-19 salgınında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.