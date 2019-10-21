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Devlet Başkanın 'savaştayız' dediği Şili'de, Türk sporcular maça çıkacak

Güney Amerika ülkesi Şili'de devam eden halk ayaklanması, 23-27 Ekim tarihleri arasında Ümit-Genç ve U21 Dünya Karate Şampiyonası için başkent Santiago'da bulunan Türk sporcuları zor durumda bıraktı.

21.10.2019 18:01Devlet Başkanın 'savaştayız' dediği Şili'de, Türk sporcular maça çıkacak
Güney Amerika ülkesi Şili'de devam eden halk ayaklanması, 23-27 Ekim tarihleri arasında Ümit-Genç ve U21 Dünya Karate Şampiyonası için başkent Santiago'da bulunan Türk sporcuları zor durumda bıraktı. Devlet Başkanının "savaş durumundayız" sözlerine rağmen Dünya Karate Federasyonu turnuvanın yapılacağını duyurdu.

Karate Milli Takımı'nın olayların en yoğun olarak yaşandığı Plaza Italia'da bir otelde konaklaması korkunun artmasına neden oldu. Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Hendek Belediyesi Karate Kulübü Antrenörü Nurkan Kayacık ile Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Hendek Belediyesi görüşmeyle ilgili olarak, "Karate şampiyonası için Şili'de bulunan Milli Takım kafilesi yasak nedeniyle otelden ayrılamıyor. Başkanımız Babaoğlu tarafından Kayacık ile yapılan görüşmede sporcularımızın sağlıklarının iyi olduğunu ve hiçbir eksikliklerinin olmadığını öğrendik. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Büyükelçilikle görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyona ile ilgili ne olacağı bilinmemektedir. Hiçbir sıkıntı yaşamamaları şimdilik yüreğimize su serpti. Bizler de Türk sporcuların durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Tüm sporcularımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan bir an önce yurda dönmelerini arzu etmekteyiz" açıklamasını yaptı.

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos ise Şili hükümetinin verdiği güvenceler kapsamında çarşamba günü başlayacak ve pazar günü sona erecek turnuvanın planlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Türkler 'sarı yeleklerle' evlerini koruyor

Bu arada Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yerel polis ve askerin olayları yatıştırma konusunda yetersiz kalması üzerine halkı mahallelerini korumaya davet etti. Pinera'nın "savaş durumundayız" dediği ortamda 'sarı yelekler' giyen vatandaşlar ellerinde sopalar ve zincirlerle yağmalama olaylarına karşı evlerini ve ailelerini korumaya çalıştı. Şili'de yaşayan Türk vatandaşlar da 'sarı yelekler' giyerek yine evlerini korumak için çaba gösterdi. - SANTİAGO

Güney Amerika, Ümit Genç, Şili, Spor

Kaynak: İHA

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