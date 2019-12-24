Devlet başkanlığı sarayının tuvaletinde düşen Brezilya lideri hastanelik oldu

Brezilya'nın 64 yaşındaki devlet başkanı Jair Bolsonaro, devlet başkanlığı konutunda düştü.

Yerel medyadaki haberlere göre Alvorada Sarayı'ndaki tuvaletinde ayağı kayıp kafasını yere vuran Bolsonaro hastaneye kaldırıldı.

Devlet Başkanlığı iletişim ofisinden yapılan açıklamada, konutunda düşen Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırıldığı ve kafa tomografisinin çekildiği ifade edildi.

MÜŞAHEDE ALTINDA KALACAK

Tetkiklerinde sorun görülmediği kaydedilen açıklamada, devlet başkanının 6 ila 12 saat müşahede altında kalacağı belirtildi.

TOPLANTILARIN HAFİFLETİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Bolsonaro'nun ay başında, danışmanlarına kendisini son derece yorgun hissettiğini söylediği, toplantı ve programlarının yıl sonuna kadar hafifletilmesini istediği iddia edilmişti.