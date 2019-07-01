Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın "Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş" sözleriyle sözlü saldırıda bulundu.

"BEN BURADA DONLA DOLAŞMIYORUM"

Devlet dairesinde sıra bekleyen bir kadın, başörtülü bir kadına "Sen İran 'a git. Burası Türkiye , Atatürk kanunları geçerlidir. Kıyafet kanunu vardır. Başörtülü bir şekilde kamusal alanda dolaşamazsın. Evinde dolaş. Ben burada donla dolaşmıyorum.'' dedi. Bu ifadelerin ardından saldırıya uğrayan başörtülü kadın, "Kendisine suç duyurusunda bulunacağım" diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede hızla yayılırken, her kesimden vatandaş söz konusu kadına sert bir şekilde tepki gösterdi. Toplumsal barışı dinamitleye çalışan kadının, provokatör olduğu vurgusunda da bulunuldu.