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Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar

KOCAELİ'de, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas gösteren ve yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

21.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:48Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar

KOCAELİ'de, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas gösteren ve yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra bu şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas etmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' yapan kişileri takibe aldı. Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.K., K.G., İ.G., O.K. ve A.Ö. gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



Sigorta, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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