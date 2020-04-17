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Devlet desteği ile mantar üretimine başladılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Erkap çifti, kurdukları sera ile yıllık 8 ton istiridye mantarı üretmeye başladı.

17.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:09
Devlet desteği ile mantar üretimine başladılar
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Erkap çifti, kurdukları sera ile yıllık 8 ton istiridye mantarı üretmeye başladı.

2017 yılında Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan Şeyma Efe ve Olcay Erkap çifti, Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Projesine başvurdu. Projesi kabul edilen Erkap çifti devletten aldıkları 30 bin TL hibe ile İkizdere Mahallesi'nde 100 metrekare üzerinde istiridye mantarı serası kurdu. Erkap çifti kurdukları serada yıllık 8 ton kapasiteli istiridye mantar üretimine başladı.

Kaymakam Sürücü, serayı ziyaret etti

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova İkizdere Mahallesi'nde Genç Çiftçi Hibe Projesi kapsamında kurulan istiridye mantar tesisini Tarım Orman İlçe Müdürü Hasan Basri Özdemir ile birlikte yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Korona virüsle mücadele edebilmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerektiğini vurgulayan Kaymakam Sürücü, özellikle zengin bitkisel protein kaynağı olan istiridye mantar üretiminin bu süreçte ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde, üretime devam eden bütün çiftçilere minnettarlığını bildiren Kaymakam Sürücü, genç çifte bereketli üretim sezonu diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Genç, Ekonomi
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