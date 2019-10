Devlet desteği "melek" annelere iş kapısı araladı

Bedensel engelli çocuklarıyla her gün okul yolunu tutan anneler, evlatlarının eğitim aldığı okullarda öğrencilere yardım ederek, devlet desteğiyle istihdam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yaklaşık 10 yıldır engelli öğrenciler için sağlanan ücretsiz taşıma desteği, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çocuklarıyla haftanın 5 günü okula gidip gelen annelere de umut oluyor.

Büyük bölümü ekonomik yetersizlikler içerisindeki ev hanımlarından oluşan anneler, üstlendikleri rehberlik görevi ile çocuklara, servise bindirilip indirilmelerinden, okuldaki kişisel ihtiyaçlarına kadar her aşamada destek veriyor.

Bu çalışmaları ile okullarda istihdam edilen anneler, ailelerine aylık asgari ücret düzeyinde ek gelir sağlıyor.

Engelsiz lisenin engel tanımayan anneleri

Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte serebral palsili öğrencilerin de eğitim aldığı ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de annelerin istihdam imkanını yakaladığı okullardan biri olma özelliğini taşıyor.

6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan annelerden Selma Kurtaran, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi oğlunu her gün okula getirdiğini aynı zamanda da rehberlik görevini üstlendiğini anlattı.

Kurtaran, "Servisle evlerinden aldığımız çocukların servise binmelerine, servisten inmelerine, okulda ise yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede hem çocuklarla ilgilenip hem de evime katkıda bulunabiliyorum." dedi.

"Çok mutluyuz"

Oğlunun 7 gün 24 saat yanında bulunmak zorunda olduğunu, bu nedenle de başka bir işte çalışamadığını dile getiren Kurtaran, "Devletimizin sağladığı bu destekten dolayı çok mutluyuz. İş imkanıyla hem kendi çocuğum hem de diğer serebral palsili çocukların yanında olabiliyorum. Eğer böyle bir iş imkanı olmasaydı ben yaşamımı sürdüremezdim. Çocuğumu bakıcıya vermek zorunda kalırdım ama onu da verecek durumum yok." diye konuştu.

Kurtaran, yaptığı işin sadece maddi değil manevi anlamda da çok değerli olduğuna işaret ederek, "Çocukların mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor. Bir ihtiyaçları olduğunda onlara yardımcı oluyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz. Onların içi neyse dışı da o, sevgiye muhtaçlar. Yanlarında olmaktan, bu sevgiyi onlara verebilmekten dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu işi severek yapıyoruz"

12. sınıf öğrencisi serebral palsili oğlu ile her gün okul yoluna düşen bir başka anne Meryem Gürbüz de yaklaşık 3 yıldır çalıştığı okulda çocuklara yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

İstihdam imkanıyla hem şehir dışında üniversitede okuyan büyük oğluna destek olduğunu hem de serebral palsili oğlunun tedavi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlatan Gürbüz, "Okulda çocuklarla birlikte çok mutluyuz. Çocukların bize bakışları, gelip öpüp sarılmaları çok değerli. Bu işi çok severek yapıyoruz." dedi.

Anne Hatice Özer de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çocukların yemek yemesinden su içmelerine kadar her anlarında yanındayız. Bu, bizim için çok güzel bir destek. Ailemize, çocuklarımıza katkı sağlayabiliyoruz. Bizler zaten buradayız, çocuklarımızla hep ilgileniyoruz. Artık aile gibi olduk. Bu destekle de ek gelir imkanına kavuştuk. Gerçekten çok mutluyuz, bu işi çok isteyerek yapıyoruz. Bu içten gelen bir duygu."

