Haberler » Güncel » Devlet desteğiyle arazilerini suyla buluşturdular - Haber

Devlet desteğiyle arazilerini suyla buluşturdular

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yayıklı köyünde Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı yüzde 50 hibe desteği ile kendi elektriğini üreten çiftçi Nurettin Polat, damla sulama sistemiyle fıstık ağaçlarını suluyor.

24.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:28
'in ilçesine bağlı Yayıklı köyünde Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı yüzde 50 hibe desteği ile kendi elektriğini üreten çiftçi Nurettin Polat, damla sulama sistemiyle fıstık ağaçlarını suluyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerine verilen yüzde 50 hibe destekten Siirt'te faydalanan iki çiftçiden biri olan Polat, 433 dekar alanda damla sulama sistemi projesini hayata geçirdi.
Fıstık bahçesinin bulunduğu alanda elektrik enerjisi olmaması nedeniyle güneş panelleriyle kendi elektriğini üreten Polat, kurduğu sistemle fıstık fidanlarını sulamaya başladı.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, çiftçi Polat'ı ziyaret etti.
Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu dile getiren Atik, üretim yapmak isteyen her vatandaşın destek alabileceğini aktardı.
Atik, fıstık bahçesiyle de ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Saipbeyli köyünde 244 dekar alanda damla sulama sistemi için hibe destek alan Gazanfer Toprak'ı ziyaret eden Atik, Siirt'te iki projenin toplam 271 bin 744 lira hibe destek aldığını belirtti.
Vali Atik'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.
Devlet desteğiyle arazilerini suyla buluşturdular

Kurtalan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14   Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - Haber
19:14   Venedik'te sular önce yükseldi sonra çekildi - Haber
19:12   Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi - Haber
19:10   Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da - Haber
19:10   Şırnak'ta kömür ocağında göçük - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:18:19