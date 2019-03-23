Devlet Desteğiyle Engelli Çocuklarına Bebek Gibi Bakıyor

Kaynak: AA

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te yaşayan ikisi engelli 4 çocuk annesi Hamide Özcan, devletten aldığı desteklerle engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor.Eşi ve çocukları ile sobalı evde yaşayan 43 yaşındaki anne Özcan, serebral palsi (beyin felci) hastası çocukları 7 yaşındaki Yunus Emre ile 10 yaşındaki Mehmet Özcan'ın bakımını aksatmadan sürdürüyor.Çocuklarının başından bir an bile ayrılmayan Özcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) sunduğu desteklerle çocuklarına büyük bir özenle bakıyor.Tüm zorluklara rağmen cihazlara bağlı yaşam süren çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayan anne Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları evde devletin sağladığı imkanlarla engelli çocuklarına elinden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalıştığını anlattı.Özcan, "Devlet olmasaydı bunlara bakamazdım. Yardım almadığımız dönemlerde çok kötü günler geçirdik. Allah'a hamdolsun. Allah devletimizi var etsin." ifadelerini kullandı.Eşinin çalışmadığını ve yardımlar dışında gelirlerinin olmadığını belirten Özcan, 6 nüfusla evin tek odasında yaşadıklarını aktardı.Özcan, çocuklarının bakımını eşiyle nöbetleşe yaptıklarını bildirerek, çocuklarına daha sağlıklı şartlarda bakmak için hayırseverlerden yardım istedi.