Devlet Desteğiyle Hayvan Sayısını 350'ye Çıkardı

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Muş'ta yatırımcı Haşim Yumlu, 2,5 milyon lira devlet desteği ile kurduğu 120 hayvan kapasiteli çiftlikteki hayvan sayısını, sunduğu modernizasyon projesiyle 350'ye çıkardı.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 2016 yılında aldığı 2,5 milyon lira destek sayesinde, 3,5 milyon lira maliyetle Korkut ilçesinin Pınarüstü köyünde 30 dönüm araziye büyükbaş hayvan çiftliği kuran Yumlu, çalışmalarını sürdürüyor. Yumlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sunduğu modernizasyon projesiyle havyan sayısını 350'ye çıkardığını söyledi.Bu hayvanlardan günde ortalama 3 ton süt elde ettiğini anlatan Yumlu, şöyle konuştu:"Devlet desteğiyle 2016'da kurduğum süt üretim çiftliğinde hayvan kapasitesini 350'ye çıkardık ve günde 3 ton süt üretimi yapıyoruz. Sütü Muş'un yanı sıra çevre illere de satıyoruz. Buzağıları 6 bin liradan satmaya başladık. Muş ve bölge illerinin et ve süt ihtiyacının karşılanmasına gayret ediyoruz. Devlet desteği olmadan böyle bir yatırımı yapacak gücüm yoktu. Kapasiteyi artırmak amacıyla TKDK'ya sunduğum modernizasyon projesi ile 800 bin liralık ek yatırım kabul edildi."Tesiste incelemelerde bulunan TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan ise "Et ve süt üretiminde 250 başa kadar desteğimiz var. 120 baş aşıldığı zaman işletmecinin yeni bir proje sunması gerekiyor. Farklı bir proje adı altında koordinatörlüğümüze başvurup istifade edebiliyor." dedi.