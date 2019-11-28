Devlet desteğiyle işini kuran kadın girişimci CERN'e ihracat yapıyor

Kocaeli'de, 8 yıl önce devletten aldığı girişimcilik desteğiyle kendi işini kuran Filiz Akkaş, savunma ve havacılık ile enerji sektöründe 7 ülkeye ihracat yapıyor.

Özel sektörde 16 yıl çalıştıktan sonra kendi işinin patronu olmak isteyen Filiz Akkaş, 2011 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik eğitimlerine katıldı.

Bu eğitimler sırasında Gebze'deki fabrikaları gezerek metal işleme sektöründeki açığı fark eden Akkaş, sertifikasını aldıktan sonra KOSGEB'den aldığı krediyle metal işleme çözümleri sunan Mapsis Metal firmasını kurdu.

Akkaş, üst yönetimin tamamını kadınların oluşturduğu firmasıyla savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların mekanik işlem ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Açıkçası sektördeki açığı yakaladım"

Mapsis Metal Genel Müdürü Filiz Akkaş, AA muhabirine, firmanın faaliyete 300 metrekarelik bir alanda 3 çalışanla başladığını söyledi.

Sektöre girişinin biraz farklı olduğunu belirten Akkaş, "KOSGEB eğitimleri sırasında Gebze'de olmam sebebiyle bazı sanayi firmalarının işletmelerini gezdim ve sektörde metal işleme alanında know-how ürünlerde üretim yapılmadığını gördüm. Açıkçası sektördeki açığı yakaladım." dedi.

Akkaş, 2013 yılında havacılık ve savunma sanayisi sektörüyle tanıştığını anlatarak, buradaki parçaların üretilmesiyle ilgili kendilerine bir olanak tanındığını, bunun üzerine kalite sertifikasyonlarını tamamlayıp hızlıca üretime başladıklarını kaydetti.

İşletme mezunu olduğunu, teknik olarak fazla bilgisi bulunmadığını ama sağlam bir ekip oluşturduğunu vurgulayan Akkaş, şöyle devam etti:

"An itibarıyla şu an 2 bin 500 metrekarede 35 çalışanımızla üç vardiyada havacılık ve savunma sanayi sektörüne parça üretimi yapmaktayız. Türk Hava Yollarının iştiraklerinin tedarikçisiyiz. Direkt vermesek de parçalarımız Boeing ve Airbus'ta yer alıyor. Onun haricinde CERN'e parça veriyoruz. CERN'le direkt çalışıyoruz. Ülkemizin göz bebeği ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE'ye yapısal parçalarda üretimlerde bulunuyoruz."

Akkaş, firmanın ilk ihracatını 2015'te Almanya ve Lüksemburg'a yaptığını söyleyerek, şirketin faaliyetlerinin yüzde 60'ının Türk havacılık ve savunma sanayisi sektöründe, yüzde 40'ının da ihracata yönelik devam ettiğini bildirdi.

Şu anda Almanya, Lüksemburg, ABD, Fransa, İsviçre, Tunus ve Belçika'ya ihracat yaptıklarına anlatan Akkaş, "Amerika pazarına yeni girdik. Amacımız ihracatımızı daha da yükseltmek. İhracatta kilit sektörümüz otomotiv, enerji ve denizcilik. Daha geniş coğrafyalara açılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Üst yönetim tamamen kadınlardan oluşuyor"

Kadın istihdamına çok önem verdiğine dikkati çeken Akkaş, bu sektörde mavi yaka pozisyonunda kadınların istihdamının biraz zor olduğunu, şu anda 7 kadın çalışanı bulunduğunu ve üst yönetimin tamamının kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

Akkaş, faaliyet gösterdiği sektörün erkek egemen olmasına rağmen zorluk çekmediğini belirterek, kendi işini kurmak isteyen kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Burada kendinize inanmak çok önemli. Eğer bunu karşı tarafa yansıtabiliyorsanız bir şekilde işleriniz yoluna giriyor. Ben sektöre girmeden önce 16 yıllık bir çalışma hayatım vardı. Kadınlarımızın mutlaka önce finansal okuryazarlıkta kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Yapacakları işleri yeteneklerine uygun işlerden seçsinler. Bunun haricinde araştırsınlar, kendilerine inansınlar ve cesaretli olsunlar."

Kaynak: AA