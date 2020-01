Devlet desteğiyle kurduğu baskı atölyesi ile Türkiye'ye açıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 40 bin liralık girişimci desteğiyle hediyelik eşya baskı atölyesi kuran Uşaklı girişimci Semra Yücer, Türkiye 'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.Üniversitede bankacılık ve sigortacılık eğitimi alan 29 yaşındaki Yücer, özel sektörde çalıştığı dönemde evinde hediyelik eşyalar üzerine baskılar yapıp bunları satarak, aile ekonomisine katkı sundu. O dönem sosyal medya üzerinden sipariş alan girişimci kadın, bir süre sonra işinden ayrıldı.Kendi iş yerini kurmak için harekete geçen Yücer, önce KOSGEB'in girişimcilik kursuna katıldı.KOSGEB'in girişimcilik desteğine başvurup, buradan 40 bin lira aldıktan sonra atölyesini kuran Yücer, ürünlerini Türkiye'nin her bölgesine ulaştırıyor."İşe başlamak için param yoktu"Girişimcilik serüvenini AA muhabirine anlatan Semra Yücer, yaşamının KOSGEB desteği ile değiştiğini söyledi.Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olduktan sonra özel bankalarda çalıştığını, daha sonra bazı firmaların muhasebe işlerini takip ettiğini dile getiren Yücer, 2 yıl önce evde hobi amaçlı hediyelik eşyalara baskı yapmaya başladığını anımsattı.Baskılı hediyelik eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıktan sonra değişik illerden sipariş aldığını anlatan Yücer, "İşler yoğunlaşınca kendi işimi kurma fikri ortaya çıktı. Ancak işe başlamak için param yoktu. Bir arkadaşımdan KOSGEB girişimcilik kurslarını duydum. 2018 sonunda girişimcilik eğitimi aldım, daha sonra KOSGEB desteğiyle iş yerimi açtım, kendi işimin patronu oldum." diye konuştu.Atölyesine her türlü hediyelik eşyanın üzerine baskı yapabilen cihazlar aldığını ve zamanla işini geliştirdiğini aktaran Yücer, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladığını söyledi."Kendi işini yapmak isteyenler için önemli destekler var"Yücer, özel günlerde siparişlere yetişmekte zorlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Atölyede şimdilik 2 kişiyiz, ileride istihdam noktasında da değişim olabilir. İş kurmak isteyenlere devletin değişik alanlarda destekleri var. Ben bu destekler sayesinde pek çok kişinin iş sahibi olabileceğini biliyorum. Kendi işimi yaptığım için çok mutluyum. Uşak'ta küçük bir atölyede para kazanıyor, internet üzerinden her yere ürün satıyorum. İnsanlar çalışmak, üretmek istedikten sonra mutlaka bir iş fırsatı karşılarına çıkıyor. Hayatım KOSGEB desteğiyle değişti. Özellikle kadınların desteklenmesi gerekiyor."