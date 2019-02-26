Devlet Desteğiyle Kurdukları Tesiste İstihdam Sağlıyorlar

Kaynak: AA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 genç, 2 yıl önce genç girişimci desteğinden yararlanarak açtıkları tesiste 30 kişiye istihdam imkanı sağladı.Silopi ilçesinde yaşayan Rıdvan Aydın (28), Eren Aydınlık (30) ve Kayhan Beyhan (33) 2 yıl önce devletin verdiği genç girişimci desteği sayesinde geri dönüşüm atık tesisi kurdu.Rıdvan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 arkadaşlarıyla genç girişimci desteği sayesinde kurdukları tesiste, şimdiye kadar bin 500 ton atık topladıklarını söyledi.Geri dönüşüm tesisinde 30 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Aydın, bölgede genç girişimcilere örnek olduklarını hem istihdam sağladıklarını hem de geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni de ilçede titizlikle yerine getirdiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:"Sabah ve akşam olmak üzere 5 toplama aracımızla malzemeleri toplayıp tesisimizde gruplara göre ayırıyoruz. Pet, plastik, teneke, kutu, alüminyum, bakır ve kartonu her birini ayrı gruplar haline getirip bertaraf tesisine götürüyoruz. Ayrıştırdığımız atıkları Gaziantep, Kahramanmaraş, İskenderun, Osmaniye ve Adana'ya gönderiyoruz. Topladığımız bir ton kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 çam ağacını kurtarmış oluyoruz."Tesiste çalışan Mehmet Yürek de ilçede böyle tesislerin açılmasıyla istihdamın artığını belirterek, yararlı bir işte çalıştığı için mutluluk duyduğunu aktardı.Yürek, "30 personel olarak çalışıyoruz. Burada çalışarak hem çevremizin temizlenmesine vesile oluyor hem de ev ekonomisine katkı sunuyoruz." diye konuştu.