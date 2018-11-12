Devlet Desteğiyle Kurulan Çiftlik Hızla Büyüyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:05



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:05

Geçimini sağlamak üzere başladığı hayvancılıkta devlet desteğiyle kısa zamanda 320 büyükbaş hayvanın bulunduğu dev bir tesise sahip olan Adıyamanlı girişimci Özkan Kılınç, gider maliyetlerini azaltmak için son teknolojiye sahip gübre ve kaba yem üretim tesisini kurdu.Gölbaşı ilçesine bağlı Küçükören köyünde 2000'li yıllarda hayvancılığa başlayan Kılınç, 2008 yılında devlet desteklerinden haberdar oldu. Daha sonra "GAP Süt Sığırcılığı Projesi" için çalışmalara başlayan Kılınç, 2012 yılında hayallerini süsleyen tesise kavuştu.İlk etapta 50 büyükbaşla faaliyete başlayan girişimci, geçen sürede hem tesisini büyüttü hem de büyükbaş sürüsündeki hayvan sayısını 320'ye ulaştırdı. Daha sonra da en büyük gider kalemlerini azaltma fikriyle hareket eden Kılınç, yine devlet desteğiyle hem gübre hem de yem işleme tesisi kurdu.Tesise kurulan sistemle, gübreler, ızgara sisteminden geçirilip gübre çukuruna ulaştırılıyor, ardından seperatör ile katı sıvı olarak ayrıştırılıp depolandıktan sonra her iki formda arazide bitki besini olarak kullanılıyor.Elde ettiği sıvı ve katı gübreleri, tesisin yanındaki 600 dekar alanda kullanarak ot, mısır ve yonca üretimi yapan Kılınç, elde ettiği ürünleri çiftliğinde kullanarak aylık ödediği yaklaşık 60 bin liralık kaba yem maliyetine de son vermiş oldu.İşletme sahibi Özkan Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesis kurulduktan sonra sürekli olarak işleri büyütmek için fikirler geliştirmeye çalıştığını dile getirdi.Bu kapsamda zamanla tesisi büyütüp hayvan sayısını artırdığını anlatan Kılınç, şimdi ise tesisin en büyük giderlerinden olan kaba yem konusunda harekete geçtiklerini vurguladı.Son derece modern bir tesise sahip olduklarını belirten Kılınç, hayvansal atıkları ızgara sistemi denilen yöntemle ayrıştırdıklarını ve böylelikle verimi yüksek sıvı ve katı gübre elde ettiklerini kaydetti.Kılınç, elde edilen gübreleri de çiftliğin yanındaki 600 dekarlık alanda değerlendirip kaba yem üretmeye başladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Çiftliklerin asıl yapması gereken sadece hayvana yem alıp beslemek değil, kaba yemini kendi üretmesi. Çiftliği kendi ürettiğiniz yemle desteklediğiniz zaman hem verimi artırıyorsunuz hem de maliyeti düşürüyorsunuz. Öte yandan hayvanlarınız da organik beslenmiş oluyor. Biz burada bunu yaptık. Çiftlikte masrafsız bir şekilde kaba yem üretimi yapılıyor. Bu örnek bir çalışma oldu."Kılınç, normal şartlarda ayda yaklaşık 60 bin lira tutarında kaba yem masrafı yaptıklarını belirterek, yeni çalışmayla beraber kaba yem masrafının neredeyse kalmadığını sözlerine ekledi.Örnek tesisTarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise çiftliğin 2009 yılında başlayıp 2015 yılında sona eren "GAP Süt Sığırcılığı Projesi" kapsamında oluşturulan çiftliklerden olduğunu kaydetti.50 büyükbaş hayvan için destek alan girişimcinin bugün 320 büyükbaşa ulaştığını belirten Alan, projenin her geçen gün daha da büyüyerek ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Tesisteki yem ve gübre tesisinin oldukça modern olduğuna dikkati çeken Alan, şöyle konuştu:"Daha önceki çiftliklerimiz hayvan gübrelerini sıyırıcılarla topluyordu. Buradaki çiftlikte ızgara sistemi geliştirilerek toplanıyor. Toplanan hayvan gübreleri makinelerde ayrıştırılarak sıvı 3 bin tonluk bir depoda bekletiliyor. Toplanan gübrenin katısını ayrıca ayırıp yandıktan sonra gübre olarak kullanılıyor. 600 dekarlık alanda yem bitkisi ekimi yapılıp yeniden hayvanlara kaba yem üretiliyor. Yani buradaki hayvanların yemleri kimyasal gübre kullanılmadan elde ediliyor. Bu da bizim için çok önemli. Biz Adıyaman'daki organik sütçülük, hayvancılığı geliştirelim istiyoruz. O yüzden organik gübre kullanımını artırmalıyız. Dolayısıyla bu gibi tesislerin il ve ülkede sayısının artmasını temenni ediyoruz."