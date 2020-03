Devlet desteğiyle mantar üreten ev hanımı kadınlara örnek oluyor - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da, iki yıl önce Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle mantar üretim tesisi kuran 38 yaşındaki ev hanımı Fadime Üçok, beldede yaşayan kadınlara örnek oluyor.Merkeze bağlı Nuribey beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi Üçok, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılarak aldığı belgeyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgi aldı.Mantar yemeklerini çok seven Üçok, üretimi hakkında internet üzerinden yaptığı araştırmaların ardından mantar yetiştirmek için proje hazırlayıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.Projesi onaylanan ve "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 30 bin lira hibe desteğine hak kazanan Üçok, aldığı eğitimlerin ardından beldesinde bir arazi kiralayarak kültür mantarı üretim tesisi kurdu.Yetiştirdiği ürünlerinin büyük bölümünü Afyonkarahisar'da bir toptancıya veren Üçok, aynı zamanda çevre beldelerde kurulan pazarlarda da tezgah açarak satış yapıyor.Üçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu işin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sayesinde gerçekleştiğini söyledi.Kiraladığı araziye kurduğu mantar üretim tesisinde iki yıldır güzel verim aldığını dile getiren Üçok, şöyle konuştu:"Mantar yetiştirmek çok zor değil ama bu işi 'kucakta bir bebek' gibi düşünün. Bebeğe hastalanmasın diye nasıl bakıyorsanız, karnını nasıl doyuruyorsanız, aynı şekilde kültür mantarına da öyle bakmak durumundasınız. Yetiştirme esnasında mantarlara güzel bakılırsa eğer, sonucunda iyi verim alınıyor. Ben de bu iş sayesinde aile bütçeme ciddi katkı sağlıyorum. Çocuklarımın eğitim masraflarını çıkarıyorum. Ev bütçemizin giderlerinin büyük bir kısmını buradan sağlıyorum.""Pazarlamada sorun yaşamıyoruz"Üçok, azmi ve başarılı girişimciliği ile beldedeki diğer ev hanımlarına da örnek olduğunu belirterek, mantar üretmek isteyen çok sayıda kadının kendisinden bilgi almaya geldiğini vurguladı.Akrabaları ile komşularının da kendisini takdir ettiğini aktaran Üçok, şöyle devam etti:"Mantar hasadımız sırasında bazen tanıdığım kadınlardan da yardım istiyorum. O esnada benden bu iş için bilgi alıyorlar. Ben de bu işin nasıl olduğunu onlara anlatıyorum. Hatta 3-4 ev hanımı arkadaşım mantar üretmeyi düşünüyor. Her hasat döneminde en az 3 defa ürün alabiliyoruz. Mantarların durumuna göre, 100-300 kasa arasında mantar oluyor. Ürünlerimizin büyük bir bölümünü Afyonkarahisar'daki toptancımıza veriyoruz. Geri kalan kısmının da yakın beldelerimizde kurulan pazarlarda satışını yapıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli olunca, pazarlamada da sorun yaşamıyoruz. Kısa sürede tükeniyor. Talep çok fazla olunca pazarlara ürün yetiştiremiyorum."Girişimci Fadime Üçok'un eşi Hurşit Üçok da çiftçi olduğunu, eşinin fikri ve girişimleriyle devlet desteğiyle kültür mantarı üretim tesisi kurduklarını anlattı.Eşine bu süreçte elinden geldiğince destek olduğunu vurgulayan Üçok, "Eşim işini mükemmel bir şekilde yapıyor. Başarısını takdir ediyorum. Her zaman da onun destekçisiyim. Hatta eşim, beldede yaşayan çok sayıda kadına da örnek oluyor. Bu işi yapmak isteyen diğer kadınları da eşim bilgilendiriyor ve yönlendiriyor. Onlara 'siz de yapın, kazanırsınız' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA