Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası GTO'da konuşuldu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), ticari risk ve alacakların güven altına alınması için hayata geçirilen "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi"ni gerçekleştirdiği toplantıyla üyelerine anlattı.



Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan'ınkonuşmacı olarak katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, alacak sigortası sisteminin ticari hayatı çok yakından ilgilendirdiğini belirterek, en büyük riskin alacakların tahsili noktasında karşılarına çıktığını ifade etti.



"Ne yazık ki çoğu zaman peşin satışlarla çalışamıyoruz." diyen Başkan Yıldırım, bu durumun ürün ya da hizmet özelliğinden, sektör yapısından ve en çok da ekonomik şartlardan dolayı oluşturulan ticari kültürden kaynaklandığını belirterek şu şekilde devam etti:



"Ekonomideki çarkları döndürmek için vadeli çalışıyoruz Türk iş insanları belki de dünyanın hiçbir ekonomisinde olmayan bir model ile çalışıyor. Vadesi geldiğinde eski çeki yenisi ile değiştiriyor, vade uzatıyor, taksitlendiriyor. Firmalar çeklerinin arkasını yazmak yerine, çeki çekle döndürüyor. Bizim sorunumuz nakit akışını yönetememek. İşte, Bakanlar Kurulu'nun "KOBİ'lere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" bu duruma destek olacak bir karar diye düşünüyorum. Karar ile birlikte Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi hayata geçirildi. Söz konusu sistem KOBİ'lere; ödenmeyen faturalardan korunma, finansal yapılarını güçlendirme, risklerini ölçme konusunda profesyonel destek alma ve yeni müşteriler bulma gibi çok sayıda fayda sağlıyor. Bu sigorta ürünü herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alıyor."



Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan'ın sunum yaptığı toplantıya GTO üyeleri yoğun ilgi gösterirken, GTO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite üyeleri, Halk Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Habip Çetinkaya, Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan ve Halkbank Pazarlama Bölüm Müdürü Ali Sarı da toplantıda yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA