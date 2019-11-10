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Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bıraktı.

10.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:50Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir'de
Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla 'e çelenk bıraktı.
Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, kuvvet komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."
(İlker Turak - Ömer Çetin - Nurullah Geylani/İHA)

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Kaynak: İHA

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