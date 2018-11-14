Devlet Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:22



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:22

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, uluslararası platformlarda temsil gücü kazandırmak ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere düzenlenen 18. Devlet Fotoğraf Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Milli Kütüphane Başkanlığında düzenlenen tören, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini ve bundan fotoğraf sanatının da etkilendiğini anlattı.Bugün 7'den 70'e her yaş grubundan insanın fotoğraf sanatıyla uğraşma imkanına sahip olduğuna dikkati çeken Alpaslan, geçen ay hayatını kaybeden foto muhabiri Ara Güler'i minnetle andıklarını dile getirdi.Alpaslan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 18'incisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması'nda bu dönem ilk kez elektronik ortamda katılım sağlandığını belirterek, "Yarışmaya 700 katılımcı, 3 bin 917 fotoğrafıyla katıldı. Çok nitelikli, güzel bir başvuru sürecini yaşadık. İnsan ve Yaşam, Tarihi Yapılar ile Deneysel Çalışmalar kategorileri altında başvurular yapıldı." bilgisini paylaştı.Jüri tarafından başvuruların titizlikle değerlendirildiğini ve bu yarışmanın geleneksel bir etkinlik olarak devam edeceğini vurgulayan Alpaslan, ödül alan tüm sanatçıları tebrik etti.Yarışmanın Seçici Kurul Başkanı Murat Gür de Bakanlığın bu tip çalışmaları teşvik etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Üç kategoride ödüller sahiplerini bulduKonuşmaların ardından "İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ile "Deneysel Çalışmalar" olmak üzere üç kategori olarak belirlenen 18. Devlet Fotoğraf Yarışması ödüllerinin kazananları açıklandı.Buna göre, "İnsan ve Yaşam" kategorisinde Kadir Çivici, Semih Soycan ve Hasan Zer'in eserleri ödüle layık görüldü.Sanatçılara ödüllerini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile Seçici Kurul Başkanı Murat Gür takdim etti."Tarihi Yapılar" kategorisinde başarı ödülleri ise Tuna Akçay, Mehmet Özdemir ve Orhan Tanhan'ın oldu. Bu kategorideki ödüller de sahiplerine Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcıları Nihat Değirmenci ve Necmettin Akben tarafından verildi.Yarışmanın "Deneysel Çalışmalar" kategorisindeki ödüller de Handan Dayı, Nuri Çoban ve Ayhan Maraşlı'ya verildi. Sanatçılar ödüllerini, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanatlar Daire Başkanı Berrin Kavlak'ın elinden aldı.Törenin ardından yarışmaya katılan 69 sanatçının 84 fotoğrafının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.Sergi Milli Kütüphane'de 23 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.