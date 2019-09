Mevduatta devlet güvencesi 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu önemli değişikliğe imza attı. Geçtiğimiz ay TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından açıklanan düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, daha önce bankada 100 bin liraya kadar mevduatı olan kişilerin parası devlet güvencesi altındaydı. Bankalarda herhangi bir sorun olması halinde devlet ödemeyi gerçekleştirmekle mükellefti. Bugün yapılan değişiklikle birlikte 100 bin lira olan tutar 150 bin liraya yükseltildi.

Değişiklikle, bankalara, hesapların sigortalanmasına ilişkin olarak uygulanan, söz konusu sigortayı şubelerde yazılı olarak ilan etme yükümlülüğü, 'dijital ekranları' da içerecek şekilde genişletildi.

PRİM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yönetmelikle ayrıca, bankaların, yönetmeliğin 3 numaralı ekinde yer alan risk faktörlerinin tanımları ile bu tanımlara göre hesaplanacak değerlere ilişkin puanlamaları esas alınarak belirlenecek prim oranlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda A, B, C, ve D, prim kategorileri için öngörülen prim oranları 4 puan artırılarak; A kategorisi için on binde 11'den 15'e, B kategorisi için 13'ten 17'ye, C kategorisi için 15'ten 19'a ve D kategorisi için de 19'dan 23'e çıkarıldı.