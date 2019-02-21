Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun dans gösterisi büyük beğeni topladı
KARABÜK - Karabük
'te 'Kültür ve Sanat Buluşmaları' adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri düzenlendi. Safranbolu
ilçesinin UNESCO dünya miras listesine kabul edilişinin 25. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda Devlet Halk Dansları Topluluğu 'Bizim Renklerimiz' gösterisi ile Karabüklü vatandaşların karşısına çıktı. Karabük Valiliği
tarafından 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programda ulusal ve uluslararası birçok kültür ve sanat projesinde yer almış topluluk ve sanatçı yer aldı. Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya
Sargın yönetimindeki topluluğun zeybek, horon, halay gibi türk halk dansları izleyenler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.Program sonunda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün geçmişinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin çokluğundan bahsedildiğini belirterek, "Güzel bir şekilde arkadaşlarımız anlatınca bende geçmişimle bağlantılarım olması sebebiyetiyle Kültür Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün desteklerini rica ettik. Genel müdürümüz ve yardımcıları sağ olsunlar destekçim oldu. Bu ekipleri Karabük ile buluşturmakta destek verdiler. Kültür sanat buluşmaları adı altında hey ay bir etkinlik planlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.6 Mart 2019 tarihinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 'Türk Dünyası Müzik Topluluğunun' gösterisi ve sunumunun olacağını ifade eden Vali Gürel, "Bu gösteri için Safranbolu'daki salonu kullanmayı düşünüyoruz. Şunu gördük ki Karabük'e bu salonlar yetmiyor. Buranın kapasitesi 420 ama keşke şöyle 800 veya bin kişilik salonlarımız olsa. İnşallah önümüzde süreçte bu eksikleri tamamlamaya çalışacağız" dedi.Safranbolu'nun ülkemiz ve dünya için en büyük değerlerden biri olduğunu söyleyen Vali Gürel, "Bütüncül olarak korunan kentlerinden başında gelen bir kentimiz. Bu kentimizin UNESCO kültür miras listesine kabul edilişinin 25'inci yılını kutluyoruz. Yıl sonuna kadar bu faaliyetlerimiz parçası olarak Safranbolu'yu ön plana çıkaracağız" diye konuştu.Gösteri sonrasında Vali Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel tarafından sahneledikleri gösterilerden dolayı Halk Dansları Topluluğu Müdürü Hamdi Usta
, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koordinatörü Semih Caner, Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmen Yardımcısı Orhan Alptekin ve solist Yeşim Karaibrahimoğlu'na çiçek verildi.
Safranbolu,Karabük
Kaynak: İHA