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Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

09.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:34Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat , Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, AK Partililer ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Kurtaran'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Daha sonra Başhekim Erkan Kurtaran ile birlikte Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiler. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Devlet Hastanesi, Karataş, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

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