Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı - Ekonomi

Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı

Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesi, koronavirüs nedeniyle yoğun talep sonrası fiyatı artan ve stok sıkıntısı ihtimali olan cerrahi maskeyi, kendi bünyesinde üretmeye başladı.

14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:41

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası, başta maske olmak üzere birçok medikal ürün yoğun talep görünce, stoklar da azaldı. Günde yaklaşık 1000 maskenin kullanıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nin yetkilileri ise çareyi, cerrahi maskeyi üretmekte buldu. İlerleyen günlerde maske stoklarının yetmemesi ihtimali üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin terzisinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladı.

"İHTİYACIMIZI KENDİMİZ KARŞILIYORUZ"

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy, deneme üretiminde başarılı olmalarının ardından seri üretime geçtiklerini belirterek, "Hastanemizin maske ihtiyacını terzimizden karşılıyoruz. Maske basit bir tıbbi malzeme ancak şu sıralar bulunması biraz daha zor. Maskenin yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Onun için biz de kendi hastanemizde her gün 1000 maske üreterek bu ihtiyacı karşılıyoruz. Burada hastane müdürümüz ve diğer yetkililerimizin büyük başarısı var. Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışmasıyla, bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz" dedi.

KAMU KAYNAKLARINI İSRAF ETMEMEK İÇİN BU YOLU SEÇTİLER

Hastane Müdürü Mustafa Ergun, dünyada yoğun talep gören maskenin Türkiye'de üretiminin şu an için yeterli olduğunu belirterek, ileride yaşanacak maske bulma sıkıntısı ihtimaline karşı kendi önlemlerini aldıklarını ifade etti. Artan fiyatlar nedeniyle tasarrufu da elden bırakmamak gerektiğini belirten Ergun, kamu kaynaklarını israf etmek istemedikleri için de böyle bir yolu seçtiklerini söyledi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Turgutlu, Ekonomi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Ekonomi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Ekonomi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Ekonomi
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Ekonomi
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi