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Devlet Hastanesi'nde Çanakkale ruhu yaşatıldı

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, çalışanlarına ve hastalara ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikram edildi.

18.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:40
Devlet Hastanesi'nde Çanakkale ruhu yaşatıldı
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, çalışanlarına ve hastalara ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikram edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. yılı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde farklı bir uygulamayla kutlandı. Hastane yönetiminin aldığı kararla bugün öğle yemeğinde karavanada ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbası çıktı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Dener konuya ilişkin, "Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu millet her şeyin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmiştir ve gelecektir" dedi.

Ayrıca hastane karşılama personelleri ise Çanakkale'de savaşan askerlerin üniformasını giyerek hastaları karşıladılar. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Çanakkale Zaferi, Afyon, Güncel

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