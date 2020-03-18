Devlet Hastanesi'nde Çanakkale ruhu yaşatıldı
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, çalışanlarına ve hastalara ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikram edildi.
18.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:40
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, çalışanlarına ve hastalara ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikram edildi.
18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. yılı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde farklı bir uygulamayla kutlandı. Hastane yönetiminin aldığı kararla bugün öğle yemeğinde karavanada ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbası çıktı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Dener konuya ilişkin, "Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu millet her şeyin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmiştir ve gelecektir" dedi.
Ayrıca hastane karşılama personelleri ise Çanakkale'de savaşan askerlerin üniformasını giyerek hastaları karşıladılar. - AFYONKARAHİSAR
18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. yılı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde farklı bir uygulamayla kutlandı. Hastane yönetiminin aldığı kararla bugün öğle yemeğinde karavanada ekmek, üzüm hoşafı ve buğday çorbası çıktı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Dener konuya ilişkin, "Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu millet her şeyin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmiştir ve gelecektir" dedi.
Ayrıca hastane karşılama personelleri ise Çanakkale'de savaşan askerlerin üniformasını giyerek hastaları karşıladılar. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Çanakkale Zaferi, Afyon, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu