Devlet Hastanesinde Cinsel İçerikli Görüntü Skandalı

Kaynak: DHA

İZMİT'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir laboratuvar personelinin bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, teknisyenin açığa alındığı belirtildi.Olay, 17 Ocak Perşembe günü, İzmit'teki Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesi içerisindeki laboratuvar bölümünde meydana geldi. Laboratuvarda görevli bir teknisyenin kullandığı bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, bekleme salonunda bulunan hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Görüntüleri fark eden hasta ve hasta yakınları, cep telefonlarıyla kaydettikten sonra konuyla ilgili polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine, ismi öğrenilemeyen laboratuvar teknisyeni gözaltına alındı.Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürülen laboratuvar teknisyeni, ifadesinde, bilgisayarda film izlemek için internet sitesine bağlanmak istediği sırada sayfanın otomatik açıldığını iddia etti. Teknisyenin polis ve savcılıktaki ifadelerinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hakkında soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi. - Kocaeli