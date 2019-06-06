Devlet Hastanesinde yangın hasara neden oldu

Siirt
Devlet Hastanesinde güç kaynağının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, hastanenin eksi birinci katında güç kaynağının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı
Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum polis ve itfaiyeye bildirildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın hastanede hasara neden oldu. İtfaiye
Amiri Misbah Yılmaz, yangının zamanında müdahale ile söndürüldüğünü belirterek, "10 dakika geç kalınmış olsaydı hastanenin tüm güç kaynağı zarar görebilirdi." dedi.
Hastane sorumlusu Çetin Çakmak da itfaiye ekiplerine ve ekiplere destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
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